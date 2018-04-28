Леи, доллары или евро: министр финансов РМ о том, в чем и где хранить средства

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Джонатан Свифт в свое время писал: «Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце». В наши дни эту крылатую фразу можно смело перефразировать, сказав, что думать о сохранении нажитого иногда приходится ежечасно, учитывая относительную нестабильность цен, постоянный рост тарифов и коммунальных платежей. Тут, как говорится, и сердце защемит.

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Многие граждане нашей страны в разговорах с журналистами сетуют: на фоне укрепления молдавского лея, их сбережения, которые многие хранят в долларах и евро «в надежном месте», попросту обесцениваются, равно, как и валютные переводы родственников из-за рубежа.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: чем обусловлена стабильность молдавской валюты, и в чем сегодня лучше гражданам хранить все, что нажито непосильным трудом?

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал министр финансов республики Октавиан Армашу.

«Курс лея сегодня поддерживается сугубо рыночными механизмами. Посредством каких-либо финансовых инструментов Нацбанк этот курс не поддерживает, вопреки досужим рассуждениям. Да, у ряда экспортеров возникает озабоченность в связи с тем, что лей растет. Рядовому потребителю это наоборот выгодно, потому что он может приобрести большее число товаров в леях. Давно складывается тенденция, когда предложение по основным видам валют на молдавском рынке больше, чем спрос. Речь идет о валюте, получаемой от экспорта и в виде переводов из-за рубежа», — пояснил министр.

По словам чиновника, пока не наблюдается тенденций к кардинальному колебанию курса лея по отношению к основным валютам. Министр заверил, что в ближайшей перспективе лей сохранит уверенную стабильность. Причем прочно «стоять на ногах» молдавская валюта, по словам министра, будет еще очень долго.

«В перспективе молдавский лей сохранит свою стабильность надолго. Более того, даже если на рынке возникнут какие-то шоковые финансовые ситуации, у Национального банка есть резервы для того, чтобы их эффективно “амортизировать”. Но пока поводов для беспокойства на финансовом горизонте страны не просматривается», — заявил Армашу.

Дома в «кубышке» или на депозите в банке.

Призыв, произнесенный с экрана «Жоржем Милославским» в картине Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» о том, что граждане должны хранить деньги «в сберегательной кассе» давно стал в народе настоящим крылатым выражением.

Однако после известного кризиса в финансово-банковской системе страны, многие граждане Молдовы, которые ранее следовали этому призыву и несли все накопленное в банк, сейчас стараются придерживаться дедовских методов хранения сбережений, по-хозяйски распределяя «кровные» в чуланах, кладовках, постельном белье и даже за плинтусами.

Стоит ли доверять молдавским банкам сегодня? Октавиан Армашу ответил для Sputnik Молдова и на этот, довольно непростой вопрос.

«Наверное, сегодня сформировалась отдельная категория граждан, которые боятся хранить деньги на депозитах, и это — нормально. В целом, сегодня не замечается недоверия граждан к банковскому сектору Молдовы. Более того, на сегодняшний день в молдавских банках наблюдается переизбыток ликвидности, денег, поступивших на депозиты. Этим объясняется и падение ставок по депозитам, наблюдаемое сейчас», — отметил Армашу.

По словам министра, реформы, внедренные правительством Молдовы в последние два года, привели к изменению и улучшению ситуации с банковским сектором республики.