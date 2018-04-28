Прокуратура проводит проверку в отношении акционеров Оршанского авиаремонтного завода

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверяет законность действий основных акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», в особенности украинского инвестора ПАО «Мотор Сич», приведших к негативным последствиям в финансово-хозяйственной работе предприятия. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

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Анализируются причины неисполнения ПАО «Мотор Сич» инвестиционного договора, по которому с 2012 по 2016 год планировалось вложить в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия не менее $12 млн, увеличить их загрузку, провести ремонт и благоустройство объектов социальной сферы завода и городского поселка Болбасово.

Проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых на заводе изъяты для изучения соответствующие документы, получены объяснения должностных лиц, в том числе директора представительства ПАО «Мотор Сич» в Беларуси. Собранные материалы позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО «Мотор Сич». Эти нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета.

В Генпрокуратуре добавили, что вызывает сомнение стоимость поставленных на завод материальных активов, а также обоснованность их отнесения к инвестициям.