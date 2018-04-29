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09:01 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан поставит Афганистану крупную партию реанимобилей

Первую партию акционерное общество Uzsanoatexport передало в субботу.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Узбекистан поставит в Афганистан крупную партию из 121 реанимобиля общей стоимостью 5,7 миллиона долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

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Акционерное общество Uzsanoatexport совместно с узбекско-афганским торговым домом Uz Af Trading Сompany в субботу передало первую партию из 12 автомобилей скорой помощи марки Isuzu для нужд Министерства здравоохранения Афганистана.

«Машины данной марки произведены Самаркандским автомобильным заводом. Контракт на поставку техники был подписан в декабре прошлого года. Все автомобили планируется поставить в течение 2018 года», — отметили в Министерстве внешней торговли.

Напомним, что в январе этого года Узбекистан передал в дар Афганистану 25 автобусов Isuzu, три трактора New Holland и партию навесной техники.

За последние полтора года между странами наблюдается не только активизация динамики двусторонней торговли, но и значительное расширение ее структуры за счет включения совершенно новой номенклатуры товаров. Так, по итогам 2017 года, объем товарооборота вырос на 15%, составив около 600 миллионов долларов. В начале года данная тенденция была продолжена. В январе 2018 года товарооборот в годовом выражении увеличился почти на 30%.

По поручению президента Узбекистана, в начале 2017 года была принята «Дорожная карта» развития сотрудничества, реализация которой позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить товарооборот и довести его объем до 1,5 миллиардов долларов.

Важным практическим шагом в расширении двустороннего сотрудничества стало открытие торгового дома Узбекистана в Кабуле с постоянно действующей выставкой товаров «Сделано в Узбекистане».

В сентябре 2017 года в Мазари-Шарифе также открылся шоу-рум «Узтрейд», где выставлена широкая номенклатура продукции узбекского производства. На сегодняшний день компанией «Узтрейд» заключены контракты с афганскими партнерами на сумму более 29 миллионов долларов.

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