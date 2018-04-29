Рассылку о строительстве кремниевого завода в Актау назвали фейком
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Информацию о строительстве кремниевого завода стали рассылать в социальных сетях. В управлении
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Информацию о строительстве кремниевого завода стали рассылать в социальных сетях. В управлении
В сообщении говорится, что в мае якобы китайские предприниматели приступят к строительству кремниевого завода. По словам авторов рассылки, это может повлечь ухудшение здоровья горожан и загрязнение окружающей среды.
В управлении
«Эта информация из разряда фейковых новостей. Подобных проектов у нас не существует», — сказал Тилеген Едигеев, исполняющий обязанности заместителя руководителя управлении