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08:35 (мск), источник: Kazinform

Рассылку о строительстве кремниевого завода в Актау назвали фейком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Информацию о строительстве кремниевого завода стали рассылать в социальных сетях. В управлении индустриально-инновационного развития Мангистауской области информацию не подтвердили, пишет издание «Лада».

В сообщении говорится, что в мае якобы китайские предприниматели приступят к строительству кремниевого завода. По словам авторов рассылки, это может повлечь ухудшение здоровья горожан и загрязнение окружающей среды.

В управлении индустриально-инновационного развития Мангистауской области прокомментировали рассылку.

«Эта информация из разряда фейковых новостей. Подобных проектов у нас не существует», — сказал Тилеген Едигеев, исполняющий обязанности заместителя руководителя управлении индустриально-инновационного развития области.

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