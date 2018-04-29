Внешний долг снижается, внутренний растет — Минфин отчитался за первый квартал
Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2018 года составил 41,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 838 млн рублей, или на 2%.
Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2018 года составил 41,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 838 млн рублей, или на 2%.
Об этом сообщает
Внешний государственный долг на 1 апреля составил 16,4 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 278,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.
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На погашение внешнего госдолга с начала 2018 года пошло 1,189 млрд долларов, в том числе 800,0 млн долларов — еврооблигации; 179,3 млн долларов — банки Китая; 107,1млн долларов — правительство России;.
88,3 млн долларов — ЕФСР; 13,3 млн долларов — МБРР; 0,7 млн — США; 0,4 млн — ЕБРР.
Внутренний государственный долг на 1 апреля составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 134,2 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.
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Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года, пишет TUT.BY.
На погашение госдолга будут направлены поступления от вывозных пошлин на нефтепродукты в сумме 486,5 млн долларов; часть валютных остатков средств бюджета от размещения в 2017 году облигаций (1 млрд долларов); средства от заимствований на внутреннем и внешних рынках в сумме 1,2 млрд долларов, в том числе за счет привлечения шестого и седьмого траншей кредита ЕФСР — 400 млн долларов; выпуска внутренних гособлигаций — 400 млн долларов; выпуска евробондов — 600 млн долларов (уже размещены).
При этом, несмотря на рост госдолга и платежей по нему, возможности для заимствований для Беларуси улучшаются.
За 2017 год внешний госдолг вырос на 22,6%, до 16,7 млрд долларов.