Внешний долг снижается, внутренний растет — Минфин отчитался за первый квартал

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Внешний государственный долг на 1 апреля составил 16,4 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 278,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

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В январе-марте Беларусь привлекла внешние государственные займы на 871,5 млн долларов: 600 млн долларов — еврооблигации; 222,3 млн долларов — правительства и банков России; 33,5 млн долларов — МБРР; 14,2 млн долларов — банков Китая; 0,3 млн долларов — ЕБРР.

На погашение внешнего госдолга с начала 2018 года пошло 1,189 млрд долларов, в том числе 800,0 млн долларов — еврооблигации; 179,3 млн долларов — банки Китая; 107,1млн долларов — правительство России;.

88,3 млн долларов — ЕФСР; 13,3 млн долларов — МБРР; 0,7 млн — США; 0,4 млн — ЕБРР.

Внутренний государственный долг на 1 апреля составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 134,2 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За январь-март размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 134 млн долларов. Погашено — на сумму, эквивалентную 68,9 млн долларов.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года, пишет TUT.BY.

На погашение госдолга будут направлены поступления от вывозных пошлин на нефтепродукты в сумме 486,5 млн долларов; часть валютных остатков средств бюджета от размещения в 2017 году облигаций (1 млрд долларов); средства от заимствований на внутреннем и внешних рынках в сумме 1,2 млрд долларов, в том числе за счет привлечения шестого и седьмого траншей кредита ЕФСР — 400 млн долларов; выпуска внутренних гособлигаций — 400 млн долларов; выпуска евробондов — 600 млн долларов (уже размещены).

При этом, несмотря на рост госдолга и платежей по нему, возможности для заимствований для Беларуси улучшаются.