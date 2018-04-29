В Минской области проводят рейды по выявлению хищений топлива с сельхозпредприятий

Источник: БЕЛТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Минской области начала проводить рейды по выявлению фактов хищения топлива, которое предназначается для нужд АПК, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления охраны и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.

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Он рассказал, что в Минской области проводится массированная рейдовая работа по выявлению фактов незаконного обращения окрашенного топлива. В проверках участвуют сотрудники ГАИ, участковые инспектора милиции, представители РУП «Белнефтехим». Забор и анализ горючего проводят прямо на дороге. По окончании процедуры составляется специальный акт.

Как отметил Андрей Амбражей, особое внимание уделяется транспортным средствам работников агропромышленного комплекса, а также автомобилям, припаркованным у сельскохозяйственных организаций и предприятий, на подъезде к ним.