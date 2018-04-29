Акимат Шымкента на видео показал, как будет выглядеть Старый город

При этом в ходе благоустройства не должно пострадать ни одно строение, за исключением тех случаев, когда в этом будут заинтересованы сами хозяева.

«При разработке плана детальной планировки Старого города мы постарались сохранить исторический облик — главные улочки. Разработаны эскизные проекты домов, сейчас там есть некоторые разрушающиеся на глазах дома. Но если их владельцы приведут их в порядок, и главное, к тому архитектурному облику, который мы планируем, то сносить их не будет смысла», — сообщил Н. Архабаев.