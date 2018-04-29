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15:31 (мск), источник: Kazinform

Акимат Шымкента на видео показал, как будет выглядеть Старый город

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стилизованная арка, аккуратные улочки, благоустроенная прибережная зона — акимат Шымкента представил план детальной планировки Старого города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По словам главного архитектора Шымкента Нурлана Архабаева, разработчики постарались сохранить основную пешеходную зону.

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При этом в ходе благоустройства не должно пострадать ни одно строение, за исключением тех случаев, когда в этом будут заинтересованы сами хозяева.

«При разработке плана детальной планировки Старого города мы постарались сохранить исторический облик — главные улочки. Разработаны эскизные проекты домов, сейчас там есть некоторые разрушающиеся на глазах дома. Но если их владельцы приведут их в порядок, и главное, к тому архитектурному облику, который мы планируем, то сносить их не будет смысла», — сообщил Н. Архабаев.

Появятся в Старом городе и стилизованные кафе, чайханы, ремесленные мастерские. Архитекторы надеются, что реализация проекта позволит привлечь туристов.

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