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12:15 (мск), источник: Forbes

Валютный контроль. Как защитить свои сбережения от колебаний курса рубля

За последний месяц курс рубля пережил несколько падений и коррекций. Как сберечь заработанные средства и распределить сбережения по разным валютам в условиях возросшей нестабильности?

ЦБ: $ 61.9997   -0.73 € 75.2056   -0.55 ММВБ: $ 62.2700   +0.12 € 75.7000   +0.29
Источник: Агентство «Москва»

Для рубля этот год начался с нетипичной стабильности, но апрель четко дал понять, что для развивающейся страны не бывает перманентно спокойных времен. Введение новых санкций против России привело к падению курса российской валюты, а заявления американского президента Дональда Трампа в Twitter только ускорили этот процесс. В результате доллар коснулся отметки в 65 рублей, а евро — 80,5. На сегодняшний день ситуация относительно стабилизировалась и курсы валют держатся в районе 61,5 и 75,5 рубля соответственно.

Стоит отметить, что при текущих ценах на нефть стоимость российской валюты занижена — рублевые котировки нефти находятся на уровне 4 600 рублей за баррель, тогда как среднее значение за последние годы — около 3 500 рублей за баррель.

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Однако никто не отменяет непредсказуемые решения и резкие заявления президента США, а также возможность введения новых санкций в будущем. Учитывая эти факторы, простить рубль можно, но вернуть к нему доверие — крайне затруднительно.

Для того чтобы чувствовать себя спокойно, стоит собрать грамотный и диверсифицированный портфель сбережений с минимальным валютным риском и потенциально стабильным доходом.

Чтобы разобраться, из чего может состоять такой портфель, нужно условно разделить возможные варианты на две большие группы: сбережения в национальной валюте и сбережения в иностранной.

Сбережения в рублях

Согласно результатам ежегодных опросов ВЦИОМ, несмотря на ожидания негативного сценария в отношении курса рубля, большинство россиян продолжают хранить сбережения в национальной валюте. Возникает вопрос: насколько целесообразно держать активы в той же валюте, в которой номинируется постоянный доход? Ведь в случае колебания курса потери распространяются не только на него, но и на сбережения.

Справедливости ради стоит отметить, что колебания курса рубля зависят от множества факторов. Среди основных — цены на нефть, отток и приток капитала, санкционная политика Запада.

Падение цен на нефть коррелирует с изменением курса рубля сильнее, чем повышение. К примеру, за последний год стоимость черного золота выросла с $50 до 70 за баррель, при этом рубль сохранял свои значения примерно в одном и том же диапазоне.

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Что касается оттока и притока капитала, то недавние события вокруг санкций против России показали, что ЦБ действует быстро и грамотно. Повысив ключевую ставку, регулятор остановил отток капитала. Однако существенно возрос спрос спекулянтов, желающих получить доход от carry-trade.

Наименее предсказуем фактор санкций. В адрес России неоднократно поступали угрозы о введении новых ограничений, в том числе и на покупку иностранцами новых выпусков российского госдолга и связанных с ним деривативов. Все это дестабилизирует не только национальную валюту, но и экономику в целом.

Говоря о рублевых инструментах, следует отметить, что многие россияне стараются приумножить свои сбережения за счет вкладов в национальной валюте, которые предлагают более высокие процентные ставки, чем валютные депозиты.

Хорошей альтернативой такому поведенческому рефлексу будет покупка ОФЗ: с их помощью можно не только обогнать инфляцию, но и заработать. Это наиболее надежный и ликвидный инструмент на рынке.

Доходность ОФЗ максимально приближена к ключевой ставке, кроме того, вы получаете гарантию самого государства с его резервами, в то время как банковские вклады гарантируются лишь средствами Агентства страхования вкладов. Немаловажно и то, что купонный доход освобожден от уплаты налогов.

Сбережения в иностранной валюте

Долгосрочно валютные инструменты будут выигрывать у рублевых. В США запущен процесс повышения ставок ФРС, что однозначно приведет к увеличению доходностей и сделает инвестирование в долларовые бумаги более привлекательными в обозримом будущем.

Важный вопрос, который возникает перед инвестором, — в каком соотношении распределить активы между двумя флагманскими валютами: долларом и евро? А может, и вовсе обратить внимание на новейшие технологии и купить криптовалюту?

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В классическом сценарии сбережения делятся между рублем, долларом и евро в равных долях — по принципу трех валют. Однако в свете грядущего повышения ставок ФРС и растущей американской экономики увеличение доли активов в долларах может быть весьма верным решением.

Таким образом, идеальной видится следующая формула: 50% в долларах, 30% в евро и лишь 20% в национальной валюте.

Цифровые активы все чаще рассматриваются инвесторами, однако на самую распространенную и успешную сейчас криптовалюту (биткоин) приходится в среднем 2−3% от клиентских средств.

Следует учитывать, что валютные депозиты сильно проигрывают таким инструментам, как еврооблигации и структурные продукты. Даже если у вас небольшие накопления, будет целесообразно инвестировать в облигации через инвестиционные фонды (ПИФы и ETF). Прибыль формируется в зависимости от изменения стоимости пая и дивидендных выплат.

Если сумма сбережений позволяет, то лучшим решением будет создание диверсифицированного портфеля еврооблигаций в долларах с погашением через 2−3 года. При этом стоит использовать еврооблигации разных стран, что даст возможность дополнительно диверсифицировать активы. При грамотном управлении валютная доходность будет варьироваться в районе 6−7% годовых. Маленькой ложкой станет уплата налога от дохода и от курсовой переоценки.

Можно ли предвидеть ослабление

В первую очередь, стоит сделать оговорку, что экспертные валютные прогнозы на долгосрочный период и предсказания гадалки отличаются лишь тем, что гадалка в своих суждениях не использует предшествующий опыт, фундаментальный анализ и профессиональные знания. Но даже при всем этом шансы верно описать развитие событий примерно равны.

Частному инвестору без серьезного опыта и знаний спрогнозировать поведение курсов валют будет еще тяжелее. Поскольку ситуация непрерывно меняется, его попытки заработать на валютном рынке часто заканчиваются тем, что он оказывается у разбитого корыта с пустым мешком в руках. Для того чтобы быть на коне, необходимо не только непрерывно отслеживать все изменения, анализировать, использовать предшествующий опыт, но и опережать тренды, применяя здравый смысл, а иногда и интуитивное мышление.

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