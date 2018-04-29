Узбекистан импортирует в Китай пять тысяч тонн черешни
Презентация продукции прошла 27 апреля в посольстве страны в Китайской народной республике.
Презентация продукции прошла 27 апреля в посольстве страны в Китайской народной республике.
Республика Узбекистан договорилась с Китаем об импорте черешни, сообщает
На этой неделе компания «Узбекозиковкатхолдинг» презентовала в посольстве узбекскую продукцию. Представитель холдинга Дильшод Муллабаев рассказал о возможностях по выращиванию и переработке биологической чистой черешни. В финале встречи китайские
Кроме того, стороны провели переговоры об упрощении оформления документов. Также участники мероприятия попробовали сухофрукты, кондитерские изделия и напитки из Узбекистана.
Поставка за границу овощей и фруктов — одна из самых значимых частей экономики Узбекистана. С начала года фирмы республики заключили выгодные контракты с киргизскими, монгольскими, американскими и российскими партнерами.