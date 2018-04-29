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13:20 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан импортирует в Китай пять тысяч тонн черешни

Презентация продукции прошла 27 апреля в посольстве страны в Китайской народной республике.

Источник: Sputnik

Республика Узбекистан договорилась с Китаем об импорте черешни, сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Китайской народной республике.

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На этой неделе компания «Узбекозиковкатхолдинг» презентовала в посольстве узбекскую продукцию. Представитель холдинга Дильшод Муллабаев рассказал о возможностях по выращиванию и переработке биологической чистой черешни. В финале встречи китайские фирмы-экспортеры дали согласие на закупку пяти тысяч тонн продукта под брендом UzAgro.

Кроме того, стороны провели переговоры об упрощении оформления документов. Также участники мероприятия попробовали сухофрукты, кондитерские изделия и напитки из Узбекистана.

Поставка за границу овощей и фруктов — одна из самых значимых частей экономики Узбекистана. С начала года фирмы республики заключили выгодные контракты с киргизскими, монгольскими, американскими и российскими партнерами.

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