Узбекистан импортирует в Китай пять тысяч тонн черешни

Источник: Sputnik

Республика Узбекистан договорилась с Китаем об импорте черешни, сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Китайской народной республике.

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На этой неделе компания «Узбекозиковкатхолдинг» презентовала в посольстве узбекскую продукцию. Представитель холдинга Дильшод Муллабаев рассказал о возможностях по выращиванию и переработке биологической чистой черешни. В финале встречи китайские фирмы-экспортеры дали согласие на закупку пяти тысяч тонн продукта под брендом UzAgro.

Кроме того, стороны провели переговоры об упрощении оформления документов. Также участники мероприятия попробовали сухофрукты, кондитерские изделия и напитки из Узбекистана.