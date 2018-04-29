В совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

Ранее стало известно, что Saudi Aramco отложила планы по проведению международного IPO, решив провести размещение акций только на домашнем рынке. Предполагается, что оно пройдет во второй половине нынешнего года. Международное размещение акций, которое должно было стать крупнейшим в истории бизнеса, может состояться позднее или вообще быть отменено. Смена позиции по проведению листинга в США связана с правовыми рисками и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке.