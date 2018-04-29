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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

В совет директоров саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco войдут министр финансов королевства Мухаммед аль-Ядаан, министр экономики Мухаммед аль-Тувайджри и бывшая глава американской нефтяной компании Sunoco Линн Эльсенханс.

Источник: Reuters

Кроме того, новыми членами совета директоров станут бывший гендиректор Chevron Phillips Питер Селла и глава компании Dow Эндрю Ливерис. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.

Ранее стало известно, что Saudi Aramco отложила планы по проведению международного IPO, решив провести размещение акций только на домашнем рынке. Предполагается, что оно пройдет во второй половине нынешнего года. Международное размещение акций, которое должно было стать крупнейшим в истории бизнеса, может состояться позднее или вообще быть отменено. Смена позиции по проведению листинга в США связана с правовыми рисками и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке.

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