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16:42 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» уволит стюардессу, по ошибке назвавшую Калининград Кенигсбергом

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания «Аэрофлот» уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кёнигсбергом, сообщила компания в Twitter.

Источник: РИА Новости

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе 25 апреля во время объявления по-русски прозвучало, что самолет совершит полет по маршруту Москва-Калининград, а во время перевода информации на английский было сказано о рейсе Москва-Кёнигсберг.

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«Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал», — сообщил официальный Twitter-аккаунт авиакомпании в ответ на запись Третьякова.

В компании отметили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник.

«Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — добавил представитель «Аэрофлота».

Кёнигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 года. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.

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