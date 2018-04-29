«Аэрофлот» уволит стюардессу, по ошибке назвавшую Калининград Кенигсбергом
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания «Аэрофлот» уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кёнигсбергом, сообщила компания в Twitter.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания «Аэрофлот» уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кёнигсбергом, сообщила компания в Twitter.
Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе 25 апреля во время объявления
«Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал», — сообщил официальный
В компании отметили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник.
«Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — добавил представитель «Аэрофлота».
Кёнигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 года. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.