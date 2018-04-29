«Аэрофлот» уволит стюардессу, по ошибке назвавшую Калининград Кенигсбергом

Источник: РИА Новости

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе 25 апреля во время объявления по-русски прозвучало, что самолет совершит полет по маршруту Москва-Калининград, а во время перевода информации на английский было сказано о рейсе Москва-Кёнигсберг.

Читайте также Потому что красиво. Что авиакомпании рисуют на своих самолетах

«Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал», — сообщил официальный Twitter-аккаунт авиакомпании в ответ на запись Третьякова.

В компании отметили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник.

«Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — добавил представитель «Аэрофлота».