Молдова «завалила» яблоками Индию, теперь «возьмется» за Россию

Сегодня страна поставляет овощи и фрукты в 80 государств. Только в прошлом году слив, яблок и винограда отправили за границу на общую сумму свыше миллиарда долларов. Рост экспорта по некоторым позициям превысил 30%. Наиболее востребованным молдавский урожай оказался в Румынии, Польше и Болгарии. Модавские яблоки и виноград также появились в этом году на индийских прилавках.