Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

Источник: AFP 2018

«Я очень рад объявить, что T-Mobile и Sprint договорились образовать новую компанию. Этот крупный и мощный конкурент станет локомотивом позитивных преобразований во благо всем потребителям и предприятиям США», — отметил он в своем Twitter.

Отвечая на вопросы журналистов позднее, Леджер информировал о планах создать «самую мощную сеть [сотовой связи и услуг] в истории Соединенных Штатов». После объединения компания под названием T-Mobile намерена нанять тысячи новых сотрудников дополнительно для формирования в стране сверхскоростной мобильной сети 5G.

По данным специалистов телекомпании СNN, рыночная стоимость T-Mobile составляет $55 млрд, а Sprint — $26 млрд. Партнеры рассчитывают, что после слияния данный показатель совокупно приблизится к $146 млрд.

Оба оператора в 2014 году вели переговоры об объединении усилий, однако отказались от этой идеи из опасения санкций со стороны администрации президента Барака Обамы за монополизацию рынка сотовой связи.

На прошлой неделе телеканал CNBC сообщил, что министерство юстиции США направило четырем крупнейшим операторам сотовой связи страны запрос о предоставлении информации, касающейся нарушения антимонопольного законодательства.