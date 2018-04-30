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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае началась посевная

Из-за большой влаги аграрии вышли на поля с двухнедельной задержкой.

В Красноярском крае началась посевная. К севу сельхозкультур приступили в Уярском, Новоселовском, Шушенском и Минусинском районах. По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова полевые работы идут непросто. Из-за того, что снега в этом году было больше, на полях скопилось большое количество влаги. Поэтому аграрии отстают от среднегодового графика как минимум на две недели. К посевной кампании все готово, поэтому остается только ждать тепла от природы. Планируется, что большой старт состоится 10 мая. А пока на поля завозятся минеральные удобрения, семена протравливаются и готовятся к посеву.

В нынешнем году аграрии края намерены засеять 1 524 тысячи гектаров. В том числе зерновыми и зернобобовыми культурами — 975 тысяч гектаров, картофелем и овощами — 76 тысяч. Будут увеличены площади посева масличных и кормовых культур, они составят 110 тысяч и 363 тысячи гектаров.

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