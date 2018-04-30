В Красноярском крае началась посевная. К севу сельхозкультур приступили в Уярском, Новоселовском, Шушенском и Минусинском районах. По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова полевые работы идут непросто.
В нынешнем году аграрии края намерены засеять 1 524 тысячи гектаров. В том числе зерновыми и зернобобовыми культурами — 975 тысяч гектаров, картофелем и овощами — 76 тысяч. Будут увеличены площади посева масличных и кормовых культур, они составят 110 тысяч и 363 тысячи гектаров.