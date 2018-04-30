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07:25 (мск), источник: Kazinform

Либерализовать рынок труда хотят в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала Российской Федерации предоставить статус временного проживания трудящимся и членам их семей из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Источник: Kazinform

ЕЭК также выступила с инициативой дать возможность гражданам в государствах-членах для заключения трудового контракта изменять заявленную цель въезда без выезда из страны. Об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков на заседании Совета руководителей миграционных органов (СРМО) государств-участников СНГ в Алматы.

По мнению министра ЕЭК, одним из факторов формирования благоприятного бизнес-климата в государствах союза является создание общего рынка труда. Сегодня граждане стран ЕАЭС имеют равные возможности для трудоустройства.

«В отношении них не применяются ограничения, установленные национальными законодательствами в целях защиты своих рынков труда, отменены квотирование и обязательные разрешительные документы на работу, — сообщил Тимур Жаксылыков. — Также снята значительная часть ограничений по допуску на общий рынок труда граждан государств союза, что положительным образом отразилось на уровне мобильности рабочей силы».

Вместе с тем есть ряд неурегулированных вопросов, над которыми сейчас работает комиссия. Одной из существенных проблем является сложность процедуры постановки на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации, а также необходимость после каждого выезда с территории РФ заново вставать на учет в разрешенный период пребывания.

Возможным решением в этой ситуации, на наш взгляд, могло бы стать принятие Россией законопроектов, которые бы предоставили разрешения на временное проживание трудящимся и членам их семей на срок действия заключенного трудового контракта.
Тимур Жаксылыков

По мнению Тимура Жаксылыкова, свободное ведение трудовой деятельности на едином рынке также затрудняет обязательное требование Российской Федерации указывать в миграционной карте цель въезда — работа — для трудоустройства, поскольку в случае заявления другой цели въезда при последующем устройстве на работу необходимо будет сначала выехать за пределы России, а затем снова въехать, указав в качестве цели въезда работу.

В этой связи министр ЕЭК предложил распространить опыт Казахстана, где не нужно выезжать для изменения цели последующего въезда, в других государствах ЕАЭС.

Другим актуальным вопросом является дальнейшая работа по легализации трудовой деятельности трудящихся, защите их законных прав.

«Важно, чтобы граждане вели трудовую деятельность в стране трудоустройства на законном основании, так как в случае нелегальной работы, например, не начисляются платежи в пенсионную систему и, соответственно, не формируются пенсионные права этих граждан», — резюмировал министр ЕЭК.

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