Опубликована декларация о доходах главы Крыма за 2017 год

Источник: РИА "Новости"

Доход Сергея Аксенова за 2017 год сохранился на уровне 2016 года и составил 2,64 миллиона рублей. У главы Крыма нет в собственности объектов недвижимости и автомобиля, сообщается в декларации. В пользовании главы Крыма находится земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577 квадратных метров.

Доходы супруги главы Крыма Елены Аксеновой за год снизились почти на 13 миллионов рублей — с 32,8 миллиона рублей в 2016 году до 19,9 миллиона рублей в 2017 году. В собственности Елены Аксеновой шесть нежилых помещений, две квартиры (суммарной площадью около 100 квадратных метров) и легковой автомобиль BMW 750Li xDRIVE, сообщается в документе.

Информация о доходах вице-премьеров крымского правительства за прошлый год также опубликована на портале Совета министров республики Крым.