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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Опубликована декларация о доходах главы Крыма за 2017 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Доход главы республики Крым Сергея Аксенова за 2017 год составил 2,64 миллиона рублей и не изменился в сравнении с 2016 годом, сведения декларации о доходах опубликованы на портале правительства республики.

Источник: РИА "Новости"

Доход Сергея Аксенова за 2017 год сохранился на уровне 2016 года и составил 2,64 миллиона рублей. У главы Крыма нет в собственности объектов недвижимости и автомобиля, сообщается в декларации. В пользовании главы Крыма находится земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577 квадратных метров.

Доходы супруги главы Крыма Елены Аксеновой за год снизились почти на 13 миллионов рублей — с 32,8 миллиона рублей в 2016 году до 19,9 миллиона рублей в 2017 году. В собственности Елены Аксеновой шесть нежилых помещений, две квартиры (суммарной площадью около 100 квадратных метров) и легковой автомобиль BMW 750Li xDRIVE, сообщается в документе.

Информация о доходах вице-премьеров крымского правительства за прошлый год также опубликована на портале Совета министров республики Крым.

Ранее декларацию о доходах опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, который задекларировал доход за 2017 год в размере более 22 миллионов рублей, что почти в четыре раза меньше, чем за 2016 год.

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