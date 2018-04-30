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08:29 (мск), источник: Kazinform

Костанайский предприниматель отходы превращает в доходы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Одно из костанайских предприятий зарабатывает на том, что отходы превращает в хороший доход, а именно — занимается производством геотекстиля и геосетки из обычной пластиковой бутылки.

Источник: Kazinform

О том, как предприятие оказалось за короткий срок в числе лучших производителей страны, как завоёвывать столь специфичный рынок, рассказал его директор Марат Садвакасов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Буквально за несколько лет местная компания «S.M.F. — System» завоевала казахстанский рынок, и в прошлом году заняла первое место в номинации «Лучший товар производственного назначения» в конкурсе-выставке «Алтын Сапа». И этому есть несколько простых объяснений.

Во-первых, у Марата Садвакасова по-настоящему «зеленое» производство — он превращает отходы в доходы. А во-вторых, несмотря на то, что компания довольно молодая, она стремительно завоевывает казахстанский рынок.

Как рассказывает директор предприятия, началось все с утеплителей для одежды. В довольно короткие сроки предпринимателю удалось покрыть почти 90% потребности страны в холофайбере и синтепоне, причём в условиях жесткой конкуренции с китайскими и российскими производителями.

Затем, заработав на утеплителях, предприниматель начал заниматься производством геотекстиля и геосетки, которые используются при строительстве автодорог. Как объяснил М. Садвакасов, этот современный материал, укрепляющий основание дорожного полотна и защищающий его от размывания, делается из обычной пластиковой бутылки.

«Как становится понятно из названия, материалы у нас не ткут, — пояснил Марат Садвакасов. — Компоненты скрепляются механическим путем: волокно раскатывается и связывается специальными иглами. В итоге из вторсырья получается наипрочнейшее полотно».

Геотекстиль различается по видам и назначению. К примеру, тройной предназначен для взлетных полос. На нем лежит самая большая ответственность, потому он намного прочнее остальных видов.

Георешетка, по словам М. Садвакасова, нужна, в основном, для укрепления берегов водоемов, армирования дренажных систем в строительстве, укрепления участков грунта. В зависимости от пожеланий клиента ее можно изготовить любого цвета.

Так, с каждым годом производство увеличивается. Предприятие модернизируется, появляются новые клиенты, растет ассортимент продукции.

В ближайших планах у Марата Садвакасова — изготовление труб, для которых уже закуплено оборудование.

«Мне приятно, что мой труд заметили на республиканском уровне, — отметил предприниматель. — После того, как я победил в конкурсе “Лучший товар Казахстана”, мне стало проще общаться с клиентами. Это вопрос престижа. Они видят, что предприятие серьезное, раз заслужило такую награду».

К слову, и в этом году Марат Садвакасов со своим производством намерен поучаствовать в конкурсе ещё раз.

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