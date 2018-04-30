Застрявшие в ОАЭ приморские моряки скоро вернутся в Россию

Источник: AP 2018

Об этом сообщили в администрации региона.

Напомним, в 2017 году российский танкер был арестован в порту ОАЭ по запросу Газпромбанка, наложившего арест на судно. Экипажу в соответствии с местными законами запретили покинуть судно до тех пор, пока оно не продано либо не появится другой экипаж. Осенью моряков сменили другие, прилетевшие из России. Сменный экипаж весной 2018 года оказался в тяжелом положении: возникли проблемы с топливом и продуктами, после чего команда подала сигнал SOS.

С просьбой о содействии в урегулировании ситуации, которая сложилась на территории Дубая с российским танкером «Кристал Ист» с экипажем на борту, к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко в апреле обратился Генеральный консул РФ в Дубае Гоча Буачидзе.

— После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО, АО «Газпромбанк» и Генеральное Консульство России в Дубае (ОАЭ) согласовали с портовыми властями Шарджа возможность замены экипажей на иностранных моряков и ещё одного российского танкера «Каролина Винд», также принадлежащего ООО «Находка-Портбункер», — пояснили в администрации Приморья.