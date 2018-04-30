«Казпочта» отчуждает 11 своих стратегических объектов недвижимости
АО «Казпочта» отчуждает 11 своих стратегических объектов недвижимости.
АО «Казпочта» отчуждает 11 своих стратегических объектов недвижимости.
Соответствующее постановление с утверждением перечня отчуждаемых объектов подписал глава Правительства Бакытжан Сагинтаев.
Документ опубликован на сайте
«В соответствии со статьёй 193−1 Гражданского кодекса РК (общая часть) от 27 декабря 1994 года правительство РК постановляет: разрешить акционерному обществу “Казпочта” совершить сделки по отчуждению стратегических объектов», — следует из текста постановления Правительства РК.
Стратегические объекты АО «Казпочта», разрешённые к отчуждению, находятся в Актюбинской, Атырауской,