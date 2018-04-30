Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Роман Костомаров учит двухлетнего сына водить машину
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Валерия в рваных джинсах прогулялась по набережной
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Валерия в рваных джинсах прогулялась по набережной
Поклонники заподозрили Татьяну Буланову в пластике
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
10:50 (мск), источник: Informburo.kz

«Казпочта» отчуждает 11 своих стратегических объектов недвижимости

АО «Казпочта» отчуждает 11 своих стратегических объектов недвижимости.

Источник: Informburo.kz

Соответствующее постановление с утверждением перечня отчуждаемых объектов подписал глава Правительства Бакытжан Сагинтаев.

Документ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Казахстана «Әділет».

«В соответствии со статьёй 193−1 Гражданского кодекса РК (общая часть) от 27 декабря 1994 года правительство РК постановляет: разрешить акционерному обществу “Казпочта” совершить сделки по отчуждению стратегических объектов», — следует из текста постановления Правительства РК.

Стратегические объекты АО «Казпочта», разрешённые к отчуждению, находятся в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях и Алматы. В числе отчуждаемых здания, дома и квартиры с земельными участками. С полным перечнем отчуждаемого имущества можно ознакомиться на сайте «Әділет».

Все новости региона
"Казпочта" отчуждает 11 своих стратегических объектов недвижимости
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь