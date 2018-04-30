Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вражеские ракеты»: новая атака на правительственные силы Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Девочки, маршировавшие в юбках по сугробам, заболели
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
София Ротару устроила семейную фотосессию
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
11:15 (мск), источник: БЕЛТА

Изменения с 1 мая: увеличатся БПМ, пенсии и пособия, изменятся правила выдачи кредитов и подорожает связь

В мае в Беларуси увеличатся БПМ, пенсии и пособия, изменятся правила выдачи кредитов и подорожает связь, также начнется регистрация на централизованное тестирование, увеличатся экспортные пошлины на нефть и будет действительна скидка 50% для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

Источник: Агентство «Москва»

Бюджет прожиточного минимума повышается

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года установлен в размере Br206,58.

Новый бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения равняется Br229,78, пенсионеров — Br157,5, студентов — Br199,75, детей в возрасте до 3 лет — Br132,98, детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br183,35, детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br223,91.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним вырастут

C 1 мая в связи с изменением БПМ будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий.

Читайте также
Бюджет прожиточного минимума с 1 мая повышается до Br206,58

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2018 года): в среднем на душу населения — Br206,58, трудоспособное население — Br229,78, пенсионеры — Br157,5, студенты — Br199,75, дети в возрасте до 3 лет — Br132,98, дети в возрасте от 3 до 6 лет — Br183,35, дети в возрасте от 6 до 18 лет — Br223,91.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20% средней заработной платы для исчисления пенсий составит Br191,03 (Br51,65 — минимальный размер, Br139,38 — доплата).

Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства (110% БПМ) — до Br227,24, инвалидам с детства II группы (95% БПМ) — Br196,25, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка (85% БПМ) — Br175,59, инвалидам III группы (75% БПМ) — Br154,94, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (50% БПМ) — Br103,29, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья (80−110% БПМ) — от Br165,26 до Br227,24.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br51,65, для людей в возрасте от 75 до 80 лет — Br38,73. Надбавка к пенсиям предусмотрена инвалидам I группы — Br51,65, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, — Br25,82.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, лиц, награжденных орденами Отечества и Славы трех степеней, инвалидов войны.

Трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,4%

Это предусмотрено указом № 142 «О повышении пенсий», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля.

Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Повышаются детские пособия

С 1 мая увеличиваются размеры пособий на детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br2 065,8 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей — Br2 892,12 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, — Br206,58 (100% БПМ). Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит Br103,29 (50% БПМ).

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, равняется: на ребенка-инвалида старше 3 лет — Br144,61 (70% БПМ), на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), — Br103,29 (50% БПМ). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет — Br206,58 (100% БПМ), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — Br247,90 (120% БПМ). Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, — Br144,61 (70% БПМ).

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения на период с 1 мая по 31 июля 2018 года составит Br437,85, пенсионеров — Br342,56, студентов — Br322,41, детей в возрасте до трех лет — Br277,73, детей в возрасте от трех до шести лет — Br359,22, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br370,38, на одного члена семьи из четырех человек — Br340,56, молодой семьи из трех человек — Br369,99.

Нацбанк утвердил новые правила выдачи кредитов

Национальный банк постановлением правления от 29 марта 2018 года № 149 утвердил инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения).

Новой инструкцией банки ограничены в предоставлении кредита на потребительские нужды, если сумма ежемесячного платежа гражданина по всем операциям кредитного характера будет превышать 40% от его ежемесячного дохода. К платежам по операциям кредитного характера относятся платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга.

Банки сами будут решать, как рассчитывать доходы физлиц при выдаче потребительских кредитов.

Читайте также
Бензин в Беларуси продолжит дорожать

По словам заместителя начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольги Илюкевич, принимая решение о выдаче кредита, банк может учитывать все доходы, которые физлицо сможет подтвердить. «Если вы сможете подтвердить какие-то доходы, в том числе проценты от депозита, государственных ценных бумаг, доходы от приусадебного хозяйства или сдачи квартиры, то банк может принять их в расчет. Но еще раз повторюсь: какие доходы банк будет учитывать — это дело самого банка», — заявила она. Больше информации об этом можно получить по ссылке.

Повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $118,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $65,1 за 1 т, на товарные бензины — с $33,4 до $35,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,5 за 1 т (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

МТС повышает тарифы

МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 3% с 1 мая 2018 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг.

БЖД предоставляет пенсионерам скидку 50%

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

Читайте также
Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня

В БЖД обратили внимание, что документом не предусматривается предоставление данной льготы при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Регистрация абитуриентов начинается 2 мая

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня. Как и в прошлом году, при регистрации абитуриент должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление, оплатить прием и оформление документов и получить пропуск. В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине документы на регистрацию для участия в ЦТ смогут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности. Само ЦТ начнется 12 июня.

График ЦТ 2018

  • 12 июня — белорусский язык;
  • 14 июня — русский язык;
  • 16 июня — обществоведение;
  • 18 июня — математика;
  • 20 июня — биология;
  • 22 июня — иностранный язык;
  • 24 июня — химия;
  • 26 июня — физика;
  • 28 июня — история Беларуси;
  • 30 июня — география;
  • 2 июля — всемирная история (новейшее время).

Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни — с 30 июня по 3 июля.

График ЦТ в резервные дни:

Читайте также
Китаянка о любви к Беларуси: здесь я начала наслаждаться жизнью

6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время);.

6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Китайский Хайнань станет безвизовым для туристов из Беларуси

Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань (самая южная провинция Китая) для граждан 59 стран. Беларусь также включена в этот перечень.

Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов из 59 государств, включая Россию, Великобританию, Францию, Германию и США, путешествующих через турагентства.

Все новости региона
 С 1 мая увеличатся пенсии и пособия, изменятся правила выдачи кредитов
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь