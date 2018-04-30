Изменения с 1 мая: увеличатся БПМ, пенсии и пособия, изменятся правила выдачи кредитов и подорожает связь

Источник: Агентство «Москва»

Бюджет прожиточного минимума повышается

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года установлен в размере Br206,58.

Новый бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения равняется Br229,78, пенсионеров — Br157,5, студентов — Br199,75, детей в возрасте до 3 лет — Br132,98, детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br183,35, детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br223,91.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним вырастут

C 1 мая в связи с изменением БПМ будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий.

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Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2018 года): в среднем на душу населения — Br206,58, трудоспособное население — Br229,78, пенсионеры — Br157,5, студенты — Br199,75, дети в возрасте до 3 лет — Br132,98, дети в возрасте от 3 до 6 лет — Br183,35, дети в возрасте от 6 до 18 лет — Br223,91.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20% средней заработной платы для исчисления пенсий составит Br191,03 (Br51,65 — минимальный размер, Br139,38 — доплата).

Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства (110% БПМ) — до Br227,24, инвалидам с детства II группы (95% БПМ) — Br196,25, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка (85% БПМ) — Br175,59, инвалидам III группы (75% БПМ) — Br154,94, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (50% БПМ) — Br103,29, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья (80−110% БПМ) — от Br165,26 до Br227,24.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br51,65, для людей в возрасте от 75 до 80 лет — Br38,73. Надбавка к пенсиям предусмотрена инвалидам I группы — Br51,65, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, — Br25,82.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, лиц, награжденных орденами Отечества и Славы трех степеней, инвалидов войны.

Трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,4%

Это предусмотрено указом № 142 «О повышении пенсий», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля.

Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Повышаются детские пособия

С 1 мая увеличиваются размеры пособий на детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br2 065,8 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей — Br2 892,12 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, — Br206,58 (100% БПМ). Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит Br103,29 (50% БПМ).

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, равняется: на ребенка-инвалида старше 3 лет — Br144,61 (70% БПМ), на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), — Br103,29 (50% БПМ). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет — Br206,58 (100% БПМ), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — Br247,90 (120% БПМ). Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, — Br144,61 (70% БПМ).

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения на период с 1 мая по 31 июля 2018 года составит Br437,85, пенсионеров — Br342,56, студентов — Br322,41, детей в возрасте до трех лет — Br277,73, детей в возрасте от трех до шести лет — Br359,22, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br370,38, на одного члена семьи из четырех человек — Br340,56, молодой семьи из трех человек — Br369,99.

Нацбанк утвердил новые правила выдачи кредитов

Национальный банк постановлением правления от 29 марта 2018 года № 149 утвердил инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения).

Новой инструкцией банки ограничены в предоставлении кредита на потребительские нужды, если сумма ежемесячного платежа гражданина по всем операциям кредитного характера будет превышать 40% от его ежемесячного дохода. К платежам по операциям кредитного характера относятся платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга.

Банки сами будут решать, как рассчитывать доходы физлиц при выдаче потребительских кредитов.

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По словам заместителя начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольги Илюкевич, принимая решение о выдаче кредита, банк может учитывать все доходы, которые физлицо сможет подтвердить. «Если вы сможете подтвердить какие-то доходы, в том числе проценты от депозита, государственных ценных бумаг, доходы от приусадебного хозяйства или сдачи квартиры, то банк может принять их в расчет. Но еще раз повторюсь: какие доходы банк будет учитывать — это дело самого банка», — заявила она. Больше информации об этом можно получить по ссылке.

Повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $118,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $65,1 за 1 т, на товарные бензины — с $33,4 до $35,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,5 за 1 т (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

МТС повышает тарифы

МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 3% с 1 мая 2018 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг.

БЖД предоставляет пенсионерам скидку 50%

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

Читайте также Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня

В БЖД обратили внимание, что документом не предусматривается предоставление данной льготы при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Регистрация абитуриентов начинается 2 мая

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня. Как и в прошлом году, при регистрации абитуриент должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление, оплатить прием и оформление документов и получить пропуск. В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине документы на регистрацию для участия в ЦТ смогут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности. Само ЦТ начнется 12 июня.

График ЦТ 2018

12 июня — белорусский язык;

14 июня — русский язык;

16 июня — обществоведение;

18 июня — математика;

20 июня — биология;

22 июня — иностранный язык;

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история (новейшее время).

Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни — с 30 июня по 3 июля.

График ЦТ в резервные дни:

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6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время);.

6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Китайский Хайнань станет безвизовым для туристов из Беларуси

Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань (самая южная провинция Китая) для граждан 59 стран. Беларусь также включена в этот перечень.