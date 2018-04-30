НАК «Узбекистон хаво йуллари» получит третий Boeing 787−8 Dreamliner

Источник: Uzdaily.uz

С учетом данного дополнительного самолета национальный авиаперевозчик Узбекистана до 2020 года в своем авиапарке будет иметь шесть авиалайнеров данного типа.

Третий по счету Dreamliner, поставка которого ожидается в середине мае текущего года, отличается от прежних двух Boeing 787−8 Dreamliner, эксплуатируемых НАК, увеличенным количеством мест для пассажиров — общее количество мест — 270 (бизнес-класс — 24, эконом-класс — 246), и специальным отсеком для отдыха экипажа.

На данном лайнере, как и на других самолетах Boeing 787 Dreamliner авиакомпании, установлены двигатели GEnx-1 В компании GE Aviation, обеспечивающие лучшую топливную эффективность, низкий уровень шума и минимальный уровень выброса СО2 в атмосферу.