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11:45 (мск), источник: Uzdaily.uz

НАК «Узбекистон хаво йуллари» получит третий Boeing 787−8 Dreamliner

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» и корпорация «Boeing» подписали договор о поставке еще одного пассажирского лайнера Boeing 787−8 Dreamliner. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: Uzdaily.uz

С учетом данного дополнительного самолета национальный авиаперевозчик Узбекистана до 2020 года в своем авиапарке будет иметь шесть авиалайнеров данного типа.

Третий по счету Dreamliner, поставка которого ожидается в середине мае текущего года, отличается от прежних двух Boeing 787−8 Dreamliner, эксплуатируемых НАК, увеличенным количеством мест для пассажиров — общее количество мест — 270 (бизнес-класс — 24, эконом-класс — 246), и специальным отсеком для отдыха экипажа.

На данном лайнере, как и на других самолетах Boeing 787 Dreamliner авиакомпании, установлены двигатели GEnx-1 В компании GE Aviation, обеспечивающие лучшую топливную эффективность, низкий уровень шума и минимальный уровень выброса СО2 в атмосферу.

Отметим, что НАК «Узбекистон хаво йуллари» стала первым заказчиком Boeing 787 Dreamliner в Центральной Азии. Коммерческую эксплуатацию Dreamliner авиакомпания начала в 2016 году. 27 июля 2017 года на данном типе ВС впервые в истории национальный авиаперевозчик Узбекистана выполнил первый беспосадочный рейс из Ташкента в Нью-Йорк.

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