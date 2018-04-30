«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»
«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
«У черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода “Турецкий поток”. В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала», — приводит агентство сообщение «Газпрома».
По словам главы компании Алексея Миллера, с завершением первой ветки построено 62 процента от общей протяженности «Турецкого потока».
Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Турецкого потока» началось в феврале 2017 года.