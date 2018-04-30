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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2018
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«У черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода “Турецкий поток”. В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала», — приводит агентство сообщение «Газпрома».

По словам главы компании Алексея Миллера, с завершением первой ветки построено 62 процента от общей протяженности «Турецкого потока».

Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Турецкого потока» началось в феврале 2017 года.

Завершена глубоководная укладка первой нитки «Турецкого потока»
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