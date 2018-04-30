Жители Бельц добиваются вывоза мусора с городского озера
Жители Бельц добиваются вывоза мусора с городского озера. Его недавно почистили, а отходы так и бросили на берегу. Коммунальщики пообещали собрать все позже, но до сих пор не вернулись.
Жители Бельц добиваются вывоза мусора с городского озера. Его недавно почистили, а отходы так и бросили на берегу. Коммунальщики пообещали собрать все позже, но до сих пор не вернулись.
«Канал почистили и так все и оставили. Сказали, что приедет грузовик, но ждем до сих пор».
Собрать мусор решили сами местные жители. Получилось около ста мешков.
«Все соседи вышли, нам надоело жить в грязи. Звонили им, но там сказали, что приедут не раньше среды, сейчас у них выходные. Звонили и раньше, но никто не приехал».
«Просили хотя бы пригнать сюда машину, мы бы сами все загрузили. Но все просьбы остались без ответа».
«Город выглядит ужасно, даже здесь, в новых микрорайонах, стыдно
Дозвониться до коммунальщиков пытались и в присутствии нашей съемочной группы.
«Прямо сейчас звоню в службу по вывозу мусора. Звонила и в пятницу, обещали приехать. Но вот, звоню на мобильный, а он не отвечает».
В мэрии заявили, что коммунальщики с объемом работы не справляются. Мусор из этот района пообещали вывезти до конца недели.