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12:59 (мск), источник: Publika.md

Жители Бельц добиваются вывоза мусора с городского озера

Жители Бельц добиваются вывоза мусора с городского озера. Его недавно почистили, а отходы так и бросили на берегу. Коммунальщики пообещали собрать все позже, но до сих пор не вернулись.

Источник: Publika.md

«Канал почистили и так все и оставили. Сказали, что приедет грузовик, но ждем до сих пор».

Собрать мусор решили сами местные жители. Получилось около ста мешков.

«Все соседи вышли, нам надоело жить в грязи. Звонили им, но там сказали, что приедут не раньше среды, сейчас у них выходные. Звонили и раньше, но никто не приехал».

«Просили хотя бы пригнать сюда машину, мы бы сами все загрузили. Но все просьбы остались без ответа».

«Город выглядит ужасно, даже здесь, в новых микрорайонах, стыдно кого-то в гости приглашать. Мусор здесь лежит годами и никто его не убирает. А Усатый, что он сделал. Ничего не сделал».

Дозвониться до коммунальщиков пытались и в присутствии нашей съемочной группы.

«Прямо сейчас звоню в службу по вывозу мусора. Звонила и в пятницу, обещали приехать. Но вот, звоню на мобильный, а он не отвечает».

В мэрии заявили, что коммунальщики с объемом работы не справляются. Мусор из этот района пообещали вывезти до конца недели.

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