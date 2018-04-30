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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Хорошие соседи» погасили долги по зарплате

Стройкомпания «Хорошие соседи» погасила в полном объеме имеющуюся задолженность перед всеми работниками по зарплате, сообщила краевое прокуратура.

Сумма выплат составила более 1,5 млн руб. Ранее прокуратура Свердловского района Перми по обращению работников проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Хорошие соседи». Установлено, что строительная организация имела задолженность по выплате заработной платы перед 15 работниками в размере более 500 тыс. рублей.

По итогам проверки прокурором директору внесено представление с требованием незамедлительного погашения долга, в отношении организации и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Постановлениями Государственной инспекции труда в Пермском крае указанные лица признаны виновными и привлечены к штрафам.

Владельцем ООО с января 2018 года значится директор общества Андрей Губанов. Он же является владельцем ООО «Строительная компания «Хорошие соседи» (прежнее название — ООО «Камская долина»).

С 2017 года «Хорошие соседи» занимаются проектами бывшего стройхолдинга «Камская долина». Так, ООО «Хорошие соседи» стали техническим заказчиком в ЖК «Феникс» и «Ядома» (ул. Автозаводская, 11) вместо «КД-Девелопмент». Ранее эти дома позиционировались как проекты в портфеле группы «Камская долина». По данным «СПАРК-Интерфакс», «Хорошие соседи» с октября стали право­обладателем товарного знака «Камская долина», ранее принадлежавшего одно­именному АО.

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