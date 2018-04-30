«Хорошие соседи» погасили долги по зарплате

Сумма выплат составила более 1,5 млн руб. Ранее прокуратура Свердловского района Перми по обращению работников проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Хорошие соседи». Установлено, что строительная организация имела задолженность по выплате заработной платы перед 15 работниками в размере более 500 тыс. рублей.



По итогам проверки прокурором директору внесено представление с требованием незамедлительного погашения долга, в отношении организации и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Постановлениями Государственной инспекции труда в Пермском крае указанные лица признаны виновными и привлечены к штрафам.



Владельцем ООО с января 2018 года значится директор общества Андрей Губанов. Он же является владельцем ООО «Строительная компания «Хорошие соседи» (прежнее название — ООО «Камская долина»).



С 2017 года «Хорошие соседи» занимаются проектами бывшего стройхолдинга «Камская долина». Так, ООО «Хорошие соседи» стали техническим заказчиком в ЖК «Феникс» и «Ядома» (ул. Автозаводская, 11) вместо «КД-Девелопмент». Ранее эти дома позиционировались как проекты в портфеле группы «Камская долина». По данным «СПАРК-Интерфакс», «Хорошие соседи» с октября стали право­обладателем товарного знака «Камская долина», ранее принадлежавшего одно­именному АО.