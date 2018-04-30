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14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти проведут обследование состояния УДС «Молот»

КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (управляет УДС «Молот») 28 апреля подписало договор с ООО «Проектно-строительной фирма «Финист» на проведение технического обследования объекта: «ЗАО УДС «Молот» имени В. Н. Лебедева», говорится в материалах сайта госзакупки.

ЦСП провел закупку у единственного поставщика, стоимость работ составит 450 тыс. руб.

Согласно документам закупки, обследованию подлежат видимые части всех имеющихся строительных конструкций «Молота» (фундаменты, колонны, перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки, кровля, окна). Подрядчик обязуется проанализировать техническую документацию объекта, провести сплошное визуальное обследование здания на предмет выявления дефектов и повреждений, составить описание обнаруженных дефектов, сделать анализ причин их появления. Срок выполнения работ: 45 дней со дня оплаты аванса.

ООО «Проектно-строительная фирма «Финист» предлежит ее гендиректору и бывшего руководителю регионального отделения партии «Великое отечество» Антону Катаеву. На сайте компании сообщается, что она существует на рынке проектирования и строительства с 2004 года, выполняла заказы на территории Перми и Пермского края, Москвы, Казани, Тюмени, Ярославля, Тульской области и Тюмени. В 2015 году компания по заказу минкульта проводила обследование и разработку научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия ««Королевские номера», где останавливался великий князь Михаил Романов (Пермь, ул. Сибирская, 5), а также «здания, где по инициативе передовой интеллигенции был открыт научно — промышленный музей» (Пермь, ул. Петропавловская, 38).

Как сообщал «Ъ» ранее, краевые власти решили провести обследование УДС «Молот», чтобы понять возможность проведения его реконструкции в дворец игровых видов спорта.

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