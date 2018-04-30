Сорта хорошие, семена плохие: почему фермеры не растят белорусскую картошку

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В мае начнется посадка самого главного белорусского продукта — картошки. Однако не у всех на полях в этом году будут расти «бульба» отечественных сортов. Ряд фермеров в Беларуси отказались от нее в пользу завозной. В хозяйствах это объясняют просто: семена у белорусской картошки низкого качества. Что не может не отражаться на урожае.

Стабильный середнячок

Фермерское хозяйство «Фортуна» в Барановичском районе белорусскую картошку выращивает последний год. Его руководитель Сергей Матус по этому поводу лишь вздыхает: устали с ней маяться.

«Сорта хорошие, а дисциплины производства семян нет», — отмечает собеседник Sputnik.

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Сама по себе белорусская селекция очень хорошая. К ученым вопросов у фермеров нет, отмечает Матус. Наша «бульба» может дать фору даже привозным конкурентам. Она и более устойчива к болезням, и хранится долго.

«Голландские сорта в первый год дают бешеный урожай — до 800 центнеров на гектар. На второй уже похуже, а третью репродукцию можно даже не садить. Белорусская картошка, может, и не показывает рекордов, но каждый год дает стабильно по 300−400 центнеров», — говорит собеседник.

Помним и скорбим

Однако к семеноводству вопросов масса. Сергей Матус приводит пример. Несколько лет назад, когда только появился сорт «Скарб», он взял семена и стал его выращивать. Обновление не потребовалось и на восьмой год: урожай «бульба» давала хороший. Но фермер решил съездить в Институт картофелеводства за элитой.

«Так вот, по урожаю она ни в какое сравнение не шла с восьмой репродукцией «Скарба», — отмечает собеседник агентства.

Картофель сорта «Скарб» был выведен белорусскими селекционерами. Преимущество этого сорта в том, что культивировать его можно почти в любой местности. Картофель дает большой урожай — недаром в переводе с белорусского языка слово «скарб» означает сокровище, клад.

Сегодня Сергей Матус отзывается о нем не иначе как «помним и скорбим». Говорит, что в последние годы семена поступают порою даже гнилыми. Как итог — урожая кот наплакал.

Недоволен качеством семеноводства и глава фермерского хозяйства «Пакуша И. А.» в Радошковичах Игорь Пакуш. От белорусской «бульбы» здесь пока отказываться не собираются. Но и больших планов на нее не строят. Доля отечественных сортов в хозяйстве составляет только 20%.

Говоря об урожайности, собеседник Sputnik отмечает, что у белорусской картошки она на 15−20% ниже, чем у привозной.

Работа на полеХваленая белорусская картошка оказалась далеко не всем по душе Отечественная картошка мыться не любит.

Уже несколько лет не выращивают белорусскую картошку в фермерском хозяйстве «Новицких» в Брестской области. Его глава Владимир Новицкий поясняет: они работают с мытым картофелем. А белорусский для этих целей совсем не подходит.

«Нам никто так и не предложил сорт, который бы не темнел после мойки. Я тоже не хотел бы платить бешеные деньги за привозной картофель. А у меня выхода нет. Мы выпускаем только мытый продукт», — говорит собеседник агентства.

Владимир Новицкий пожаловался и на то, что фермеров часто обманывают при покупке: продают семена картошки другой репродукции.

«Много лет назад я брал в Институте картофелеводства в Самохваловичах картошку. Надо мной так поиздевались, что я сказал: “Сколько жить буду, я его брать не буду больше”. Они меня просто красиво обманули. Я получил урожай — весь картофель с шишками. Это уже был перерожденный картофель, репродукция не та, которую я просил», — отмечает он.

Комментарий специалистов

А что по этому поводу говорят в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству?

«Идеального семеноводства никогда не было и не будет. Это проблема не только нашей станы, но и других стран. Вопрос в другом — как к ней относиться? Если просто говорить о проблеме, то она не решится», — ответил Sputnik заместитель генерального директора по научной работе Вадим Маханько.

По словам собеседника, в Беларуси эта проблема находится в стадии решения. И это не голословно.

Так, если в 1996 году площадь посадки белорусских сортов в России равнялась примерно нулю, то только за последние пять лет поставки семян картофеля в РФ выросли в шесть раз.

«То есть если предположить, что у нас низкое качество семенного материала, то никто покупать его не будет», — отметил Вадим Маханько.

И все-таки определенные трудности в этом деле есть, признают в НАН. Дело в том, что первичным семеноводством в Беларуси занимается Академия наук. Качество ее материала подтверждается независимой экспертизой, которую проводит Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

«Следующий этап — элитное семеноводство. Им занимается ряд хозяйств различной формы собственности, в том числе и фермерские. В течение двух лет они берут в научных учреждениях проверенный семенной картофель, а затем размножают. И только после этого семена поступают в товаропроводящие хозяйства», — говорит собеседник агентства.