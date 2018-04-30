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30 апреля, источник: UzReport.news

ЦБ будет штрафовать банки за нарушение прав потребителей

Центральный банк Узбекистана предлагает внести дополнения в Положение о мерах и санкциях, применяемых к коммерческим банкам за нарушение банковского законодательства.

Центральный банк Узбекистана предлагает внести дополнения в Положение о мерах и санкциях, применяемых к коммерческим банкам за нарушение банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность:

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— в случае непредставления, несвоевременного представления или предоставления заведомо недостоверных сведений потребителям банковских услуг о банковских услугах ЦБ будет взыскивать с банка штраф в размере 0,01% (10 млн. сумов) от установленного минимального размера уставного капитала коммерческого банка за каждый случай.

— в случае уклонения банком от исполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения предписаний о прекращении и устранении нарушений, о восстановлении прав потребителей — Центральным банком будет взыскиваться штраф в размере 0,1% (100 млн. сумов) от установленного минимального размера уставного капитала банка.

— за незаконный отказ в принятии и рассмотрении обращений физических и юридических лиц, нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, ненаправление ответа в письменной либо в электронной форме, принятие противоречащего законодательству об обращениях физических и юридических лиц решения, необеспечение восстановления нарушенных прав физических и юридических лиц, Центральный банк будет взыскивать с банка штраф в размере 0,1% (100 млн. сумов) от установленного минимального размера уставного капитала банка.

— за включение банком в договор или во внутренний порядок условий, противоречащие требованиям законодательства по защите прав потребителей банковских услуг Центральный банк будет иметь право взыскать с банка штраф в размере 0,05% (50 млн. сумов) от установленного минимального размера уставного капитала банка.

— за неопубликование или несвоевременное опубликование информации об услугах, в том числе распространение (предоставление) заведомо недостоверных сведений, а также непредставление или несвоевременное представление Центральному банку отчетов или информации по защите прав потребителей банковских услуг Центральный банк будет иметь право взыскать с банка штраф в размере 0,1% (100 млн. сумов) от установленного минимального размера уставного капитала банка.

Документ доступен для обсуждения и комментирования до 12 мая.

Планируемый срок вступления документа в силу — 1 июня 2018 года.

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