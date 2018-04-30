С 1 мая зарплаты в Молдове будут другими

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Уже с 1 мая гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 230 леев и составит две тысячи 610 леев в месяц. Соответствующее решение правительства опубликовано в Официальном мониторе Молдовы.

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Исходя из этого, работники реального сектора экономики не смогут получать зарплату ниже 15,44 лея в час. До вступления в силу соответствующих поправок «минималка» составляла 14,09 лея в час (или две тысячи 380 леев в месяц).