Беларусь представила в Малайзии высокоточное оружие против танков
Легкий комплекс ММ-60, изготовленный в Беларуси, приспособлен для уничтожения бронетехники и живой силы, находящейся в укрытии.
Легкий комплекс ММ-60, изготовленный в Беларуси, приспособлен для уничтожения бронетехники и живой силы, находящейся в укрытии.
МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусские оружейники занимаются разработкой перспективного высокоточного вооружения, направленного на уничтожение танков, сообщил Госкомвоенпром Беларуси.
Новинки белорусской разработки были представлены на выставке DSA-2018 в Малайзии, которая прошла с 16 по 19 апреля. Среди них — 60-миллиметровый гранатометный комплекс ММ-60, который стреляет многоцелевой ракетной гранатой. При этом существует возможность объединения комплексов в многоствольную систему и управлять залпом из каждого гранатомета отдельно.
«Комплекс предназначен для борьбы с современными основными боевыми танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями», — рассказали в ГВПК.
Там отметили, что из ММ-60 можно вести огонь и по живой силе, которая укрывается в бункерах или других укрытиях.
Габариты комплекса, по информации ГВПК, позволяют вооруженному им бойцу легко перемещаться и загружаться в любое транспортное средство. Сам комплекс приспособлен для установки на пулеметные турели, которые можно размещать на джипах, что повышает огневые возможности ММ-60.
На выставке также были представлены и другие последние разработки белорусской военной промышленности, в частности, средства радиолокации, модернизированное вооружение класса «воздух-воздух» и стрелковое оружие. В начале года стало известно, что в республике уже разработаны отечественные образцы винтовки с оптическим прицелом и пистолета.