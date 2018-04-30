Беларусь представила в Малайзии высокоточное оружие против танков

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусские оружейники занимаются разработкой перспективного высокоточного вооружения, направленного на уничтожение танков, сообщил Госкомвоенпром Беларуси.

Новинки белорусской разработки были представлены на выставке DSA-2018 в Малайзии, которая прошла с 16 по 19 апреля. Среди них — 60-миллиметровый гранатометный комплекс ММ-60, который стреляет многоцелевой ракетной гранатой. При этом существует возможность объединения комплексов в многоствольную систему и управлять залпом из каждого гранатомета отдельно.

«Комплекс предназначен для борьбы с современными основными боевыми танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями», — рассказали в ГВПК.

Там отметили, что из ММ-60 можно вести огонь и по живой силе, которая укрывается в бункерах или других укрытиях.

Габариты комплекса, по информации ГВПК, позволяют вооруженному им бойцу легко перемещаться и загружаться в любое транспортное средство. Сам комплекс приспособлен для установки на пулеметные турели, которые можно размещать на джипах, что повышает огневые возможности ММ-60.