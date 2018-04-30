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19:16 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь представила в Малайзии высокоточное оружие против танков

Легкий комплекс ММ-60, изготовленный в Беларуси, приспособлен для уничтожения бронетехники и живой силы, находящейся в укрытии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусские оружейники занимаются разработкой перспективного высокоточного вооружения, направленного на уничтожение танков, сообщил Госкомвоенпром Беларуси.

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Новинки белорусской разработки были представлены на выставке DSA-2018 в Малайзии, которая прошла с 16 по 19 апреля. Среди них — 60-миллиметровый гранатометный комплекс ММ-60, который стреляет многоцелевой ракетной гранатой. При этом существует возможность объединения комплексов в многоствольную систему и управлять залпом из каждого гранатомета отдельно.

«Комплекс предназначен для борьбы с современными основными боевыми танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями», — рассказали в ГВПК.

Там отметили, что из ММ-60 можно вести огонь и по живой силе, которая укрывается в бункерах или других укрытиях.

Габариты комплекса, по информации ГВПК, позволяют вооруженному им бойцу легко перемещаться и загружаться в любое транспортное средство. Сам комплекс приспособлен для установки на пулеметные турели, которые можно размещать на джипах, что повышает огневые возможности ММ-60.

На выставке также были представлены и другие последние разработки белорусской военной промышленности, в частности, средства радиолокации, модернизированное вооружение класса «воздух-воздух» и стрелковое оружие. В начале года стало известно, что в республике уже разработаны отечественные образцы винтовки с оптическим прицелом и пистолета.

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