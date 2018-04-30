На ямочный ремонт дорог в Кишиневе выделили 85 миллионов леев
В Кишиневе даже в выходные кипит работа — на дорогах пломбируют ямы и обновляют разметку. В эти дни, когда машин на улицах меньше, дело движется быстрее.
В Кишиневе даже в выходные кипит работа — на дорогах пломбируют ямы и обновляют разметку. В эти дни, когда машин на улицах меньше, дело движется быстрее.
«Мы не просто засыпаем ямы. Срезаем старое покрытие, грунтуем, используем новую технологию. Это дешевле, быстрее и намного качественнее», — сказал глава МП «Exdrupo» Адриан Болдуреску.
Изменить технологию потребовала Сильвия Раду в бытность исполняющей обязанности мэра. За месяц рабочие использовали две тысяч тонн асфальта. Отремонтировано пока 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
«На данный момент выполнено 20−25 процентов запланированного объема работ. До недавнего времени работать в полную силу нам не позволяла погода», — добавил глава МП «Exdrupo» Адриан Болдуреску.
Водители же говорят, что результаты работы уже видны.
Обновление дорожной разметки обещают завершить к концу мая. По словам рабочих, при нанесении краски нужно учитывать температуру воздуха и влажность. Лучшие условия — поздно вечером.
В этом году на ямочный ремонт дорог из муниципального бюджета выделили 85 миллионов леев, на разметку — 9 миллионов.