На ямочный ремонт дорог в Кишиневе выделили 85 миллионов леев

Изменить технологию потребовала Сильвия Раду в бытность исполняющей обязанности мэра. За месяц рабочие использовали две тысяч тонн асфальта. Отремонтировано пока 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.



«На данный момент выполнено 20−25 процентов запланированного объема работ. До недавнего времени работать в полную силу нам не позволяла погода», — добавил глава МП «Exdrupo» Адриан Болдуреску.



Водители же говорят, что результаты работы уже видны.



Обновление дорожной разметки обещают завершить к концу мая. По словам рабочих, при нанесении краски нужно учитывать температуру воздуха и влажность. Лучшие условия — поздно вечером.



В этом году на ямочный ремонт дорог из муниципального бюджета выделили 85 миллионов леев, на разметку — 9 миллионов.