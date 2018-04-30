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30 апреля, источник: Publika.md

На ямочный ремонт дорог в Кишиневе выделили 85 миллионов леев

В Кишиневе даже в выходные кипит работа — на дорогах пломбируют ямы и обновляют разметку. В эти дни, когда машин на улицах меньше, дело движется быстрее.

Источник: Publika.md

«Мы не просто засыпаем ямы. Срезаем старое покрытие, грунтуем, используем новую технологию. Это дешевле, быстрее и намного качественнее», — сказал глава МП «Exdrupo» Адриан Болдуреску.

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Изменить технологию потребовала Сильвия Раду в бытность исполняющей обязанности мэра. За месяц рабочие использовали две тысяч тонн асфальта. Отремонтировано пока 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

«На данный момент выполнено 20−25 процентов запланированного объема работ. До недавнего времени работать в полную силу нам не позволяла погода», — добавил глава МП «Exdrupo» Адриан Болдуреску.

Водители же говорят, что результаты работы уже видны.

Обновление дорожной разметки обещают завершить к концу мая. По словам рабочих, при нанесении краски нужно учитывать температуру воздуха и влажность. Лучшие условия — поздно вечером.

В этом году на ямочный ремонт дорог из муниципального бюджета выделили 85 миллионов леев, на разметку — 9 миллионов.

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