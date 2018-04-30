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30 апреля, источник: Sputnik

Минфин разъяснил ситуацию с акцизами на табак

Министерство финансов Узбекистана распространило сообщение, в котором разъяснило положения бюджетного послания, где указывается о повышении акцизов на 50%, а также изменения в ставке на налог на имущество.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Минфин Узбекистана опроверг информацию о грядущем повышении цен на сигареты в связи с ростом на 50% акцизов на табак, сообщается на сайте министерства.

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В частности Минфин уточнил, что ставки акцизного налога на 2018 год утверждены постановлением президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года № ПП-3454 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» и в апреле не пересматривались.

«Увеличение акцизных марок было осуществлено с 1 января 2018 года, в связи с тем, что они установлены в абсолютной сумме (в сумах за ед.) и информация об их повторном увеличении не обоснована», — говорится в сообщении.

Кроме того в ведомстве подчеркнули, что с 1 января 2018 года налог на имущество физических лиц рассчитывается и исчисляется на основе кадастровой стоимости, определенной в соответствии с законодательством, в связи с чем, ставка налога на имущество пересмотрена и установлена в размере 0,2% (в 2017 году ставка составляла 1,7%).

В вышеуказанном постановлении президента Республики Узбекистан определено, что в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки после перехода на налогообложение имущества исходя из кадастровой стоимости — сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная на основании кадастровой стоимости не может превышать сумму налога, начисленного за 2017 год, более чем в 1,2 раза.

Ранее было опубликовано бюджетное послание на 2018 год, где среди прочего отмечалось, что будут увеличены акцизы на табачную и алкогольную продукцию, а также снижена ставка налога на имущество.

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