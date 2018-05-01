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03:02 (мск), источник: Аргументы и факты

МРОТ вырос. Что теперь изменится в жизни простых россиян?

Как увеличение МРОТ до 11 тысяч рублей повлияет на жизнь населения, рассказывает АиФ.ru.

Источник: AP 2018

С 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличивается до 11163 рублей в месяц: меньше этой суммы никто в нашей стране зарабатывать не будет. Повышение МРОТ, по подсчетам специалистов, коснется 4 млн человек.

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МРОТ выше — выше выплаты и штрафы

МРОТ является одной из основных социальных гарантий, устанавливаемых законодательством: от его размера зависят различные выплаты, налоги и даже штрафы. Например, увеличится доход мам, получающих минимальные размеры декретных и детских пособий. Вырастут и выплаты по временной нетрудоспособности (если средний заработок работника в расчете за полный календарный месяц ниже предельно допустимой суммы).

Больничный исчисляется исходя из среднего заработка и определяется за два календарных года, предшествующих году заболевания. Если за этот период у работника не было доходов или его средний заработок в расчете за полный календарный месяц оказался ниже МРОТ, то при исчислении пособия используется показатель МРОТ.

Есть и другой пример: штрафы за нарушение ПДД зависят от МРОТ. То есть чем он выше, тем больше придется заплатить водителям-лихачам.

Важно, что теперь размер МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом. По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой, это будет способствовать решению проблем с бедностью. По последним данным, 22 млн соотечественников считаются бедными. За два последних года население обеднело почти на 13%.

О необходимости повысить МРОТ и приравнять его к прожиточному минимуму неоднократно заявляли в социальном блоке правительства.

Вице-премьер Ольга Голодец уверена, что доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и экономике, и людям.
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Она обращала внимание на «уникальное явление», когда россияне остаются бедными, имея работу: «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере: работающие бедные». По её мнению, в нашей стране «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тысячи рублей».

Кто заплатит за увеличение МРОТ?

По подсчетам Минтруда, увеличение МРОТ обойдется работодателям в 40 млрд рублей.

Повышение МРОТ неизбежно ведет к росту затрат на производство, и есть мнение, что в результате расходы работодателей будут переложены на потребителя, за чем последует рост цен.

Но такой сценарий возможен лишь в том случае, если имеется значительная доля затрат на оплату труда в себестоимости товара.

«Вероятно, многие экономисты не учитывают, что влияние на цены обусловлено структурой экономики. Именно поэтому Центробанк и некоторые представители финансового блока правительства повторяют, что рост доходов населения повлечет за собой увеличение цен. Это уже неактуально: внутреннее предложение товаров и услуг не такое, как было в конце 90-х, поэтому повышение спроса, подкрепленное ростом доходов населения, будет компенсироваться увеличением предложения, а не цен», — указывает Полякова.

Говоря о росте доходов, эксперт отмечает, что население вряд ли станет ощутимо богаче.

Может быть и такой сценарий, что предприятия попросту начнут переводить работников на неполный рабочий день, чтобы снизить возросшую из-за повышения зарплат нагрузку.

«Конечно, сам факт приближения МРОТ даже к “статистическому” значению — уже хороший знак, поскольку вынудит многие компании (особенно — в регионах) повысить заработные платы. С другой стороны, не исключено, что такой шаг может вынудить некоторые компании уводить в тень своих сотрудников, заключая с ними договоры на полставки, например, а остальную часть заработной платы выплачивая “в конверте”», — говорит доцент МГИМО Алексей Михеев.

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