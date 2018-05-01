США не считают «Русал» целью санкций, заявил Мнучин

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. «Есть много фактов и обстоятельств, которые мы обсуждаем. Первый аспект заключается в том, что он (Дерипаска — ред.) продает акции, оставляя себе менее 50 процентов.

Мы находимся в контакте с компанией, и мы расцениваем эти переговоры как обнадеживающие, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы дать компании и нам время, чтобы решить эти вопросы. Мы не ставили своей целю вывести «Русал» из игры", — сказал он в эфире Bloomberg TV.

Он не стал отвечать на вопрос, приемлема ли ситуация, при которой Олег Дерипаска в итоге оставит себе небольшой пакет акций и станет миноритарием.

«Русал» был выбран не потому, что «Русал» был нашей целью, а потому, что целью были его владельцы. Стивен Мнучин глава минфина США

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«Русал» в начале апреля попал под санкции США, после чего ряд его контрагентов объявили о пересмотре контрактов с компанией, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.