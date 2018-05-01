3 мая южноуральцам принесут пенсии досрочно

Доставку и выплату пенсий и других социальных выплат за май месяц почтальоны начнут осуществлять начиная с 3 мая, сообщает пресс-служба управления ПФР по Челябинской области.

Определен порядок доставки денег: За 6, 7 мая — 3 и 4 числа;за 9 мая — 8 числа. С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Номер телефона горячей линии территориальных управлений ПФР: 8 (351) 282−28−28 .