Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане

«Прошу разъяснить причину блокировки интернет-ресурса coub.com/ . Coub — развлекательный сайт-видеохостинг, позволяющий своим пользователям публиковать короткие зацикленные видеоролики. Сайт длительное время недоступен в Казахстане с провайдеров Казактелеком и Beeline. Согласно ресурсу mic.gov.kz , «Интернет-ресурс: coub.com не включен в реестр запрещенных», — спросил Павел Старосек в блоге министра.

«По указанному интернет-ресурсу имеется предписание Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16−03−16−4/4396-И от 03.11.2017 года, в котором усматривается нарушения законов Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «О противодействии экстремизму» и «О противодействии терроризму». Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», не допускаются пропаганда и оправдание экстремизма и терроризма. Пунктом 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму», определено, что терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.