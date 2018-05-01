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13:53 (мск), источник: Tengrinews

Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Прошу разъяснить причину блокировки интернет-ресурса coub.com/. Coub — развлекательный сайт-видеохостинг, позволяющий своим пользователям публиковать короткие зацикленные видеоролики. Сайт длительное время недоступен в Казахстане с провайдеров Казактелеком и Beeline. Согласно ресурсу mic.gov.kz, «Интернет-ресурс: coub.com не включен в реестр запрещенных», — спросил Павел Старосек в блоге министра.

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Министр Абаев ответил, что Coub заблокирован в Казахстане из-за нарушений местных законов.

«По указанному интернет-ресурсу имеется предписание Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16−03−16−4/4396-И от 03.11.2017 года, в котором усматривается нарушения законов Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «О противодействии экстремизму» и «О противодействии терроризму». Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», не допускаются пропаганда и оправдание экстремизма и терроризма. Пунктом 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму», определено, что терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», публикация материалов и распространение информации, направленной на пропаганду идей терроризма и экстремизма служит основанием для прекращения выпуска средств массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии экстремизму», экстремистскими материалами признаются — любые информационные материалы, содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению экстремистских действий либо обосновывающие или оправдывающие необходимость их совершения", — ответил министр Абаев.

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