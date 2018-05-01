Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Прошу разъяснить причину блокировки
Министр Абаев ответил, что Coub заблокирован в Казахстане
«По указанному
Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», публикация материалов и распространение информации, направленной на пропаганду идей терроризма и экстремизма служит основанием для прекращения выпуска средств массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации.
В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии экстремизму», экстремистскими материалами признаются — любые информационные материалы, содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению экстремистских действий либо обосновывающие или оправдывающие необходимость их совершения", — ответил министр Абаев.