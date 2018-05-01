Эксперт: власти могут отказаться от газопровода Унгены-Кишинев
Проект выглядит слишком дорогим для Молдовы, при том, что существует более дешевый вариант поставок газа из Болгарии.
Проект выглядит слишком дорогим для Молдовы, при том, что существует более дешевый вариант поставок газа из Болгарии.
КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Строительство газопровода
«В 2012 году, когда возникла идея строительства газопровода
«Нельзя исключить, что на финальном этапе власти откажутся от проекта газопровода
Согласно существующему проекту, газовая ветка
Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Как заявляли ранее в министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы, строительство ветки должно начаться в июне 2018 года.