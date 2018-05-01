Эксперт: власти могут отказаться от газопровода Унгены-Кишинев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Строительство газопровода Унгены-Кишинев требует огромных инвестиций, которыми страна не располагает. Эксперты в области энергетики считают, что есть и другой, менее затратный выход. По словам специалистов, расходы можно сократить, если построить компрессорные станции на территории Румынии, которые будут перекачивать газ из Болгарии в Молдову.

«В 2012 году, когда возникла идея строительства газопровода Яссы-Унгены, мы говорили, что более дешевым вариантом будет организовать транспортировку газа через существующие газопроводы на юге страны», — заявил эксперт Виктор Парликов в студии Radio Sputnik Moldova.

«Нельзя исключить, что на финальном этапе власти откажутся от проекта газопровода Унгены-Кишинев в пользу постройки нескольких компрессорных станций в Румынии, которые могли бы перекачивать газ из Болгарии по уже имеющимся газопроводам, — сказал он. — Это намного дешевле, чем строить газопровод с нуля».

Согласно существующему проекту, газовая ветка Унгены-Кишинев должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. На строительство этой ветки понадобится более 100 миллионов евро, его протяженность составит 120 километров.