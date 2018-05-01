МТС повышает стоимость услуг связи
Повышение тарифов на основные услуги сотовой связи составит 3% к уровню прежних тарифов.
Повышение тарифов на основные услуги сотовой связи составит 3% к уровню прежних тарифов.
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС 1 мая повышает стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
«Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг», — пояснили в компании.