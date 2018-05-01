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10:25 (мск), источник: БЕЛТА

Новые правила выдачи кредитов действуют в Беларуси с 1 мая

Новая инструкция Нацбанка о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения) обобщает уже применявшиеся на практике нормы, а также содержит нововведения.

Источник: Reuters

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая при выдаче кредитов начинает действовать норма, касающаяся расчета показателей обеспеченности кредита и долговой нагрузки, сообщает БЕЛТА.

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Новая инструкция Нацбанка о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения) обобщает уже применявшиеся на практике нормы, а также содержит нововведения.

Так, при предоставлении кредита на финансирование недвижимости и кредита на потребительские нужды инструкцией устанавливается требование к банкам при оценке кредитоспособности заявителя — физического лица рассчитывать следующие показатели: показатель обеспеченности кредита (ПОК), характеризующий соотношение суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения или другого обеспечения в соответствии с договором (должен рассчитываться при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости); показатель долговой нагрузки (ПДН), характеризующий соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера со среднемесячным доходом кредитополучателя (должен рассчитываться при предоставлении кредитов на потребительские нужды).

Указанные показатели будут рассчитываться на стадии принятия решения о предоставлении кредита до заключения кредитного договора, а также до заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого увеличивается размер денежных обязательств кредитополучателей — физических лиц.

«Инструкцией устанавливаются пределы, в которых должны находиться значения показателей: ПДН не должен превышать 40%, ПОК — 90%. При превышении указанного значения показателем ПДН и превышении и нахождении показателя ПОК в пределах от 90% до 100% задолженность по таким кредитам должна составлять не более 10% от общей суммы задолженности соответственно по кредитам на финансирование недвижимости и кредитам на потребительские нужды», — уточнили в Нацбанке.

Инструкция не содержит норм, ограничивающих предоставление кредитов заявителю (кредитополучателю), имеющему просроченную задолженность по ранее предоставленным ему кредитам.

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