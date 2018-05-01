Узбекистан намерен предоставлять в частную собственность земли под отелями

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан рассматривает возможность предоставления в частную собственность земли, на которой будут построены гостиницы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на главу Госкомтуризма Азиза Абдухакимова.

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По словам чиновника, одна из главных проблем туристической сферы страны — это неразвитость инфраструктуры и, прежде всего, отсутствие достаточного количества средств размещения.

«Первое, что просят потенциальные иностранные инвесторы, — чтобы земельные участки, где они намерены строить гостиницы, были оформлены им в частную собственность. Мы сейчас вносим в правительство целый пакет документов, который предполагает в том числе такую льготу. Земля под этими гостиницами будет частной и может приватизироваться», — рассказал Абдухакимов в рамках специального проекта «Кабинет» пресс-службы главы государства.

Он также отметил, что сегодня есть большое число запросов со стороны инвесторов, которые готовы вкладываться в гостиничный бизнес при решении государством ряда проблем и предоставлении определенных стимулов для развития.

«Мы разработали ряд стимулирующих мер. Среди них — льгота, разрешающая инвесторам, возводящим гостиницы, в ближайшие три года ввозить в страну безо всяких ограничений импортное оборудование, мебель и стройматериалы. Также рассматривается вопрос по предоставлению льготы предпринимателям, привлекающим франшизы. Планируется, что часть затрат бизнеса на привлечение франшизы может быть каким-то образом компенсирована государством», — сказал глава Госкомтуризма.

Еще одна мера, которая, по его мнению, поможет решить проблему — это появление схемы, при которой государство будет компенсировать часть затрат после ввода новых гостиниц.

«Этот механизм был использован в 70−80 годах прошлого века в Турции для резкого увеличения числа гостиниц. Правительство компенсировало часть затрат после их ввода. Мы тоже думаем над такой схемой стимулирования строительства новых объектов в Узбекистане», — подчеркнул Азиз Абдухакимов.