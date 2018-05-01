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16:19 (мск), источник: Sputnik.md

Невероятно: вот, что подорожает в Молдове уже завтра

НАРЭ установило новую цену на топливо на ближайшие 14 дней.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 май — Sputnik. Последний месяц весны начался с печального сообщения: Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило максимальные цены на топливо на ближайшие две недели.

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Как сообщается на сайте агентства, с 2 мая установлены новые цены на бензин Premium-95, он подорожает на 35 банов (обойдется автомобилистам в 18,82 лея за литр).

Дизтопливо также будет дороже на 35 банов по сравнению с нынешней ценой. А обойдется оно владельцам авто в 16,79 леев.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

Как меняются цены в Молдове?

Экономический эксперт Анатолий Игнат считает, что «в Молдове цены либо повышаются, либо стагнируют, третьего не дано».

«Все, что делает НАРЭ, воспринимаю, как игру на публику, рассчитанную на обывателя. Цены сначала удешевляют на несколько банов, а потом повышают на гораздо больше. Людям же кажется, что у нас цены стабилизируются и формируются на базе международных котировок», — сказал Игнат.

По его словам, «если рассматривать среднесрочный и долгосрочный срез, то виден стабильный рост цен».

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