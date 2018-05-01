Госкомстат рассказал, почему в Узбекистане продолжают расти цены
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Рост инфляции в минувшем месяце составил 0,9%, сообщает Государственный комитет по статистике.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Рост инфляции в минувшем месяце составил 0,9%, сообщает Государственный комитет по статистике.
В апреле рост цен и тарифов на потребительском рынке в среднем составил 0,9%. Товары за месяц стали дороже на 0,4%, услуги — на 2,7%.
Продовольственные товары за месяц стали дороже на 0,3%. Лидерство по росту и снижению цен принадлежит плодоовощной продукции. Цены на мясо, птицу и рыбу повысились на 0,8%, молочные продукты — на 0,6%, общественное питание — на 1% и безалкогольные напитки — на 0,1%. Снижение показали цены на хлебопродукты, масло и жиры (-0,4%), сахар и чай (-0,7%).
Отмечена относительная стабилизация темпов роста цен на непродовольственные товары. За месяц цены на них незначительно повысились — в среднем на 0,4%.
Значительнее всего повысились цены на строительные материалы (1,5%), бытовой текстиль (0,7%), кухонные принадлежности и приборы (0,6%) и горючее для автомобилей (0,5%). Среди строительных материалов основной рост цен отмечен на кирпич — на 3,6%, цемент — на 2,5%, краски — на 1,6% и обои — на 1%.
Рост цен на горючее для автомобилей сложился под влиянием роста цен на метан в ряде регионов (в среднем по республике повышение составило 8,4%) и снижения цен на пропан во всех регионах страны в среднем на 18,7%.
На прирост среднего уровня тарифов по сфере услуг оказал основное влияние рост тарифов в сфере
Услуги в сфере спорта подорожали в связи с повышением стоимости месячных абонементов на посещение
Услуги пассажирского транспорта стали дороже в связи с повышением тарифов на воздушном транспорте на 4,9%. При этом характер изменения тарифов выразился в повышении стоимости билетов на авиарейсы в страны СНГ и по международным направлениям в то время, как билеты на рейсы по городам республики стали дешевле за счет снижения курса евро по отношению к национальной валюте.