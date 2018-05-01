Да будет свет: солнечную электростанцию запустили в Мангистау
АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Первую солнечную электростанцию (СЭС) на панелях казахстанского производства запустили в Мангистау. На проект было потрачено 1,2 миллиарда тенге.
АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Первую солнечную электростанцию (СЭС) на панелях казахстанского производства запустили в Мангистау. На проект было потрачено 1,2 миллиарда тенге.
СЭС появилась в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 гектара. По данным
Для работы электростанции установили более восьми тысяч солнечных панелей в 39 рядов. Они были произведены в Казахстане из отечественного кремния.
«Это первый проект подобной электростанции, работающей на солнечных панелях отечественного производства», — пояснили в
Строительство было профинансировано за счет Дорожной карты бизнеса 2020.
«Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития “зеленой” энергетики в Казахстане. Станция мощностью 2 МВт будет оснащена экологически чистым, современным оборудованием и будет работать в экономичном режиме. Еще одна особенность проекта в том, что 90% комплектующих производится в Казахстане», — сказал на открытии аким Ералы Тугжанов.
Новый объект по плану должен обеспечить экологически чистой электроэнергией около 300 домов.
В прошлом месяце Нурсултан Назарбаев раскритиковал столичные власти за то, что после проведения ЭКСПО в Астане так и не начали использовать альтернативные источники энергии.