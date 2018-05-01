Да будет свет: солнечную электростанцию запустили в Мангистау

Источник: Sputniknews.kz

СЭС появилась в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 гектара. По данным пресс-службы акима Мангистауской области, аналогов такой электростанции в Казахстане пока нет.

Для работы электростанции установили более восьми тысяч солнечных панелей в 39 рядов. Они были произведены в Казахстане из отечественного кремния.

«Это первый проект подобной электростанции, работающей на солнечных панелях отечественного производства», — пояснили в пресс-службе.

Строительство было профинансировано за счет Дорожной карты бизнеса 2020.

«Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития “зеленой” энергетики в Казахстане. Станция мощностью 2 МВт будет оснащена экологически чистым, современным оборудованием и будет работать в экономичном режиме. Еще одна особенность проекта в том, что 90% комплектующих производится в Казахстане», — сказал на открытии аким Ералы Тугжанов.

Новый объект по плану должен обеспечить экологически чистой электроэнергией около 300 домов.