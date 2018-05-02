Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку?
Быстро заблокировать карточку банк может даже за перевод на счет коллеги или родственника. А вот разблокировать ее уже не так просто.
Быстро заблокировать карточку банк может даже за перевод на счет коллеги или родственника. А вот разблокировать ее уже не так просто.
Каждый банк обязан отслеживать операции своих клиентов на сумму от 600 тысяч рублей. И в случае
Крупные денежные поступления
Особенно — если деньги поступают от юридического лица. Если крупные суммы поступают на законном основании, но счет вам заблокировали, то придется предоставить в банк документы, подтверждающие доход. Это может быть декларация или договор о продаже автомобиля или квартиры (если источник поступления — продажа имущества).
Приведем реальный пример, когда наш соотечественник не смог подтвердить легальность своего дохода и его деньги так и остались в банке. Житель Череповца продал снегоболотоход. А средства — 322 тысячи рублей — покупатель перевел на его карту. Финансовое учреждение счет и карточку заблокировало с формулировкой «в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов». Мужчина обратился в суд, но тот отказался отменять решение банка.
Блокировка за чужой кредит
Бывает, что заемщик не может погасить кредит самостоятельно. Например, у пенсионерки нет мобильного банка, а идти в отделение и стоять там в очереди она не может. И вот пожилая женщина просит внука перевести деньги на свой кредитный счет. И выдает наличными сумму этого самого ежемесячного платежа.
Почему? Да потому, что оплатил чужой кредит: такие операции банки тоже могут счесть сомнительными.
Если вам во что бы то ни стало надо погасить чужой кредит (бабушки, мамы, сестры или друга), делать это лучше в отделении банка. А во избежание дальнейших трудностей в виде хождения по отделениям банка, установите бабушке/маме/сестре/другу мобильное приложение и научите им пользоваться. Только не забудьте предупредить, чтобы логин, пароль и одноразовые пароли для входа в личный кабинет никому не сообщали.
Роковое сообщение
Как ни странно, но заморозить счет финансовая организация может даже за … сообщение. В каждом банке при переводе денег с карты на карту есть такая функция, как «сообщение получателю». В нем мы пишем, за что переводим средства: например, возвращаем долг или скидываемся коллеге на подарок.
Нашей читательнице Ирине К. банк заблокировал карточку за перевод в 8 тысяч рублей и сообщение, где фигурировала фамилия ее подруги. Роковой ошибкой стало то, что Ирина переводила деньги гражданскому мужу подруги, мужчине с другой фамилией. Грубо говоря, подруга — Иванова, а гражданский муж — Петров.
Чтобы разблокировать карточку, Ирине пришлось отпрашиваться с работы и идти в отделение с заявлением. На следующий день карту разморозили. Ирине еще повезло, что она отделалась одним только заявлением, а ее счет разблокировали так быстро.
Лучше всего в назначении перевода или вообще ничего не писать, или указывать нейтральное «перевод от физического лица физическому лицу».