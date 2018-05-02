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00:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку?

Быстро заблокировать карточку банк может даже за перевод на счет коллеги или родственника. А вот разблокировать ее уже не так просто.

Источник: AP 2018

Каждый банк обязан отслеживать операции своих клиентов на сумму от 600 тысяч рублей. И в случае каких-либо сомнений относительно происхождения этих средств (или их дальнейшей судьбы) финансовое учреждение совершенно законно может заблокировать счет. При этом известны случаи, когда банки не дожидались, пока вкладчик или зарплатный клиент накопит 600 тысяч рублей, и замораживали карточку после операций с меньшими суммами. О том, кто, сам того не подозревая, находится в зоне риска, рассказывает АиФ.ru.

Крупные денежные поступления

Прежде всего блокировка счета грозит тем, кто часто получает большие суммы и снимает их. В таком поведении банк может заподозрить незаконное обналичивание средств.

Особенно — если деньги поступают от юридического лица. Если крупные суммы поступают на законном основании, но счет вам заблокировали, то придется предоставить в банк документы, подтверждающие доход. Это может быть декларация или договор о продаже автомобиля или квартиры (если источник поступления — продажа имущества).

Приведем реальный пример, когда наш соотечественник не смог подтвердить легальность своего дохода и его деньги так и остались в банке. Житель Череповца продал снегоболотоход. А средства — 322 тысячи рублей — покупатель перевел на его карту. Финансовое учреждение счет и карточку заблокировало с формулировкой «в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов». Мужчина обратился в суд, но тот отказался отменять решение банка.

Блокировка за чужой кредит

Бывает, что заемщик не может погасить кредит самостоятельно. Например, у пенсионерки нет мобильного банка, а идти в отделение и стоять там в очереди она не может. И вот пожилая женщина просит внука перевести деньги на свой кредитный счет. И выдает наличными сумму этого самого ежемесячного платежа.

Внук помогает бабушке, а потом получает уведомление о блокировке счета.

Почему? Да потому, что оплатил чужой кредит: такие операции банки тоже могут счесть сомнительными.

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Если вам во что бы то ни стало надо погасить чужой кредит (бабушки, мамы, сестры или друга), делать это лучше в отделении банка. А во избежание дальнейших трудностей в виде хождения по отделениям банка, установите бабушке/маме/сестре/другу мобильное приложение и научите им пользоваться. Только не забудьте предупредить, чтобы логин, пароль и одноразовые пароли для входа в личный кабинет никому не сообщали.

Роковое сообщение

Как ни странно, но заморозить счет финансовая организация может даже за … сообщение. В каждом банке при переводе денег с карты на карту есть такая функция, как «сообщение получателю». В нем мы пишем, за что переводим средства: например, возвращаем долг или скидываемся коллеге на подарок.

Нашей читательнице Ирине К. банк заблокировал карточку за перевод в 8 тысяч рублей и сообщение, где фигурировала фамилия ее подруги. Роковой ошибкой стало то, что Ирина переводила деньги гражданскому мужу подруги, мужчине с другой фамилией. Грубо говоря, подруга — Иванова, а гражданский муж — Петров.

Чтобы разблокировать карточку, Ирине пришлось отпрашиваться с работы и идти в отделение с заявлением. На следующий день карту разморозили. Ирине еще повезло, что она отделалась одним только заявлением, а ее счет разблокировали так быстро.

При переводах в назначении платежа не указывайте чужие фамилии и слова, которые могут смутить банк.

Лучше всего в назначении перевода или вообще ничего не писать, или указывать нейтральное «перевод от физического лица физическому лицу».

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