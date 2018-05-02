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01:31 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: Россия в 2017 году впервые за 19 лет снизила расходы на оборону

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сокращение военного бюджета РФ на $13,9 млрд стало крупнейшим среди всех стран за прошлый год.

Источник: РИА "Новости"

СТОКГОЛЬМ, 2 мая. /ТАСС/. Военные расходы России снизились в 2017 году впервые за 19 лет. Сокращение военного бюджета РФ (на $13,9 млрд) стало крупнейшим в мире за весь прошлый год, говорится в опубликованном в среду докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мировой торговли оружием и тенденциях в военных расходах основных стран-игроков.

Эксперты зафиксировали серьезное сокращение расходов на армию в России. В 2017 году их уровень упал на 20% и составил $66,3 млрд, что является первым случаем снижения с 1998 года. В мире урезание российского военного бюджета на $13,9 млрд оказалось крупнейшим за весь прошлый год.

«Модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет», — считает старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан, который особо выделил сокращение поступлений от продажи российской нефти.

В результате уменьшения военных расходов России в 2017 году их доля снизилась с 5,5% до 4,3% ВВП страны.

Несмотря на это, российский показатель продолжает оставаться самым высоким в Восточной Европе. В прошлом году на российский военный бюджет пришелся 91% совокупных субрегиональных расходов на армию.

Увеличение мировых расходов на военные нужды

После 13 лет поступательного наращивания военных бюджетов стран мира в 1999—2011 годах и сохранения их на неизменном уровне в 2012—2016 годах в прошлом году отмечено их новое увеличение.

Общий объем затрат на военные нужды в мире увеличился в 2017 году на 1,1% по сравнению с 2016 годом и составил $1,7 трлн.

Военные расходы составили 2,2% глобального ВВП или $230 на каждого жителя Земли.

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Среди главных мировых тенденций также выделяется рост военных ассигнований Китая, продолжающийся на протяжении уже более двух десятилетий, а также сохранение прошлогоднего уровня этой позиции в бюджете США.

«Сохранение в мире высоких расходов на военные цели является поводом к серьезной озабоченности. Оно подрывает поиск мирных решений конфликтов, происходящих на планете», — приводятся в докладе слова председателя правления SIPRI Яна Элиассона.

Азия вооружается

В качестве основной причины роста мировых расходов на оборону авторы доклада указывают рост военных ассигнований в Азии, Океании и на Ближнем Востоке, в таких странах как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

«На глобальном уровне центр тяжести в военных расходах явно смещается из Евро-Атлантического региона», — отмечает эксперт программы по вопросам расходов на вооружение и военных расходов (AMEX — Arms and military expenditure) SIPRI Нан Тьян.

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Оборонные траты США

США продолжают оставаться мировым лидером в области военных расходов. В 2017 они были больше, чем совокупные траты семи следующих за ними в списке стран — $610 млрд. По сравнению с 2016 годом никаких изменений не произошло.

«Тенденция к снижению военных расходов США, начавшаяся в 2010 году, закончилась, — поясняет директор программы AMEX Од Флеран. — В 2018 году военные ассигнования США должны возрасти, чтобы поддержать увеличение личного состава армии и модернизацию обычных и ядерных вооружений».

Азия и Океания

В Азии и Океании лидером по военным расходам по-прежнему остается Китай, который в 2017 году увеличил их на 5,6%, доведя до $228 млрд.

Поднебесная показала самый большой их рост в абсолютных цифрах — $12 млрд. Доля страны в мировом объеме возросла с 5,8% в 2008 до 13% в 2017 году.

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За Китаем в регионе следует Индия с $63,9 млрд в 2017 году, что по сравнению с предыдущим годом означает увеличение военных ассигнований на 5,5%. Третью строчку занимает Южная Корея, потратившая на оборону $39,2 млрд, что на 1,7% больше, чем в 2016 году.

По мнению Веземана, одной из главных движущих сил роста военных бюджетов в регионе являются напряженные отношения и трения между Китаем и его соседями.

Европа и Ближний Восток

Частично «из-за ощущения угрозы, исходящей от России», страны Западной и Центральной Европы увеличили в прошлом году свои военные расходы на 12% и 1,7% соответственно. В тех из них, что входят в НАТО, это произошло на основе внутриблоковых договоренностей. Совокупные расходы всех 29 стран НАТО составил $900 млрд или 52% глобальных военных ассигнований.

На Ближнем Востоке расходы на военные цели поднялись на 6,2%. После сокращения своего военного бюджета в 2016 году Саудовская Аравия нарастила его в прошлом году на 9,2%. С общим объемом в $69,4 млрд в 2017 году она оказалась на третьем месте в мире. Следом за ней в регионе идут Иран (+9%) и Ирак (+22%).

В 2017 в этой части мира используемая на военные цели доля ВВП была самой большой — 5,2%. Ни один другой регион не потратил на армию более 1,8% ВВП.

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