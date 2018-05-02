Цены на нефть пошли вверх после резкого падения накануне

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск увеличилась на $0,11 (0,15%) — до $73,24 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $1,56 (2,09%) — до $73,13 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на $0,32 (0,48%) — до $67,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $1,32 (1,93%) — до $67,25 за баррель.

В апреле Brent подорожала на 7,7%, WTI — на 5,6%.

Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) минэнерго США, опубликованный во вторник, показал, что добыча нефти в стране в феврале выросла до рекордных 10,264 млн баррелей в сутки (б/с).

Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные американского минэнерго о запасах энергоносителей и производстве нефти в США, который будет обнародован в среду.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей.

Тем временем, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за минувшую неделю на 3,43 млн баррелей.