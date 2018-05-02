В следующие выходные в Перми отключат воду в трех десятках жилых домов

В компании «НОВОГОР-Прикамье» предупредили жителей трех десятков домов в Перми о том, что в следующие выходные у них в квартирах не будет воды.

5 мая с 10.00 до 10.00 6 мая отключат водоснабжение в домах на улицах Агатовая, 28, 32, 36, Артема, 42, 134, Грибоедова, 46, 68, 72, 74, Жуковского, 49, Левитана, 18, Лесная, 14, Сакко и Ванцетти, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117, Уинская, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43.