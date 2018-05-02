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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Лукашенко: Я не требую заработной платы как «зряплаты»

2 мая Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. Обсудили занятость и рост зарплат.

Источник: Комсомольская правда

— Наверное, вы, Михаил Сергеевич, и наши профсоюзы меня не просто поддерживаете в моих основных требованиях, но и воспринимаете их как фундаментальные и основные: занятость, рост заработной платы, ценообразование. Это социальные критерии, социальные проекты, можем так сказать, президента. Не надо думать, что это некий популизм или не имеет ничего общего с экономикой, — отметил Александр Лукашенко.

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Так же он рассказал о зарплатах

«Я не требую заработной платы как “зряплаты”. Я хочу, чтобы эта заработная плата была заработана людьми. А для этого надо, чтобы производство функционировало как следует, эффективно».

… РАБОЧИХ МЕСТАХ.

«Если мы не хотим, чтобы люди работали, не хотим им создать рабочие места, помочь, трудоустроить, значит, получим волну преступности. И придется платить гораздо больше, чтобы это снивелировать и убрать это страшное явление из нашего общества. Человек работающий редко становится преступником».

… ЦЕНАХ.

Президент в очередной раз сказал, что нет оснований для роста цен.

«Там, где есть узкие места в ценообразовании, мы их видим, знаем. И если государственные органы, правительство это не замечают, то профсоюзы должны помочь».

По мнению президента, три вопроса — занятость, рост заработной платы и цены — в поле деятельности и ФПБ.

«Если у нас будет здесь результат, то и профсоюзы будут в стране хорошими, и народ их будет воспринимать как следует».

… ПРОФСОЮЗАХ.

«Я сторонник того, чтобы влияние наших профсоюзов было значительным, по крайней мере, чтобы вы видели, что происходит в трудовых коллективах, защищали интересы наших людей». «Особенно в этот переходный период неразберихи хватает: где государственная собственность, где частная. Вы понимаете политику наших новоявленных частников. Но надо видеть, что происходит на самом деле в трудовых коллективах».

«Вы знаете, что у нас там и зависимых, и независимых, и государственных, и провластных, и пролукашенковских — всяких профсоюзов, как только их не называют. Но на самом деле, если это отрасль — желательно, чтобы это был один профсоюз, без какого-то дубляжа. Если люди хотят куда-то сходить, в какой-то так называемый независимый профсоюз, пускай сходят, мы никому не мешаем. Но за человека мы должны бороться».

КСТАТИ.

Напомним, ФПБ и правда мониторит цены в белорусских магазинах с мая 2017 года. Эта инициатива была поддержана президентом. Александр Лукашенко поинтересовался результатами мониторинга и причинами роста цен.

Президент привел в пример повышение стоимости проезда в электричках и поездах.

— У нас же в электричках ездят небогатые люди, поэтому откуда это? И вы должны здесь очень жестко проводить эту линию. Не хватает власти — информируйте меня, но эти вопросы должны быть под контролем, — цитирует президента belta.by.

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