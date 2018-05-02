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14:39 (мск), источник: БЕЛТА

ФПБ предлагает пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников

«Сегодня необходимо полностью пересмотреть модель формирования заработной платы (у бюджетников. — Прим. БЕЛТА). Она очень громоздкая. Очень сложно без специальной подготовки разобраться, как вообще формируется эта заработная плата», — сказал Михаил Орда.

Источник: БЕЛТА

2 мая, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Модель формирования зарплаты у бюджетников должна быть пересмотрена. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Сегодня необходимо полностью пересмотреть модель формирования заработной платы (у бюджетников. — Прим. БЕЛТА). Она очень громоздкая. Очень сложно без специальной подготовки разобраться, как вообще формируется эта заработная плата», — сказал Михаил Орда.

Профсоюзы выступают не только за пересмотр модели формирования зарплаты бюджетников, но и за ее повышение. «Это люди, которые занимаются социальным обслуживанием, те категории, которые сегодня нуждаются в дополнительном внимании в вопросах заработной платы», — подчеркнул председатель ФПБ.

По его словам, в первую очередь в этом нуждается низкооплачиваемая категория работников.

«Президентом четко и жестко было сказано, что все поручения главы государства даны, и они должны быть выполнены незамедлительно, эти вопросы должны быть решены», — отметил Михаил Орда.

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