В волгоградском аэропорту губернатор проверил терминал B перед открытием

Источник: Администрация Волгоградской области

В эту среду губернатор Волгоградской области приехал сюда с проверкой. В первую очередь Андрей Бочаров осмотрел терминал В, сдавать который планируют в мае. Его уже полностью построили, сделали навигацию для пассажиров, осталось установить мебель. Благоустроили и прилегающую территорию. Глава региона остался доволен проделанной работой: все идет по графику.

После торжественного открытия нового аэровокзала внутренних линий завершится второй этап реконструкции волгоградского аэропорта. На первой стадии возвели терминал международных авиалиний пропускной способностью 400 человек в час. Также построили новую взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, стоянку для воздушного транспорта, очистные сооружения, установили маяки, обновили радиотехническое и метеорологическое оборудование.

На втором этапе кроме строительства терминала В выполнили реконструкцию перрона, построили рулежную дорожку РДМ-1, обновили водосточно-дренажую систему, появилось современное светосигнальное оборудование. Также готова к эксплуатации новая железнодорожная ветка длиной 1,2 километра от станции Гумрак к аэропорту. Построили платформу под навесом длиной 176 метров.