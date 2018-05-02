В волгоградском аэропорту губернатор проверил терминал B перед открытием
Волгоградский аэропорт последние несколько лет находится в состоянии постоянного преображения.
Волгоградский аэропорт последние несколько лет находится в состоянии постоянного преображения.
В эту среду губернатор Волгоградской области приехал сюда с проверкой. В первую очередь Андрей Бочаров осмотрел терминал В, сдавать который планируют в мае. Его уже полностью построили, сделали навигацию для пассажиров, осталось установить мебель. Благоустроили и прилегающую территорию. Глава региона остался доволен проделанной работой: все идет по графику.
После торжественного открытия нового аэровокзала внутренних линий завершится второй этап реконструкции волгоградского аэропорта. На первой стадии возвели терминал международных авиалиний пропускной способностью 400 человек в час. Также построили новую
На втором этапе кроме строительства терминала В выполнили реконструкцию перрона, построили рулежную дорожку РДМ-1, обновили
На третьем этапе (уже после ЧМ-2018) обещают соединить терминалы галереями, старый терминал внутренних линий превратится в автовокзал.