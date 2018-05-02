Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Монологи московских школьников, отправившихся покорять Северный полюс
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:54 (мск), источник: ТАСС

Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Американская фирма-производитель гитар Gibson, на инструментах которой играли многие звезды рок-музыки, такие как Элвис Пресли, Би Би Кинг и Кит Ричардс, во вторник подала в суд заявление о банкротстве для проведения реорганизации бизнеса. Об этом сообщила газета USA Today.

Источник: AFP 2018

При этом компания обещает продолжить производство одноименных гитар после окончания реструктуризации. Она планирует избавиться от ряда убыточных непрофильных активов и сосредоточиться на производстве музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры.

«В последние 12 месяцев мы значительно продвинулись в проведении реструктуризации операций», — говорится в заявлении главы Gibson Генри Юшкевича. «Мы считаем, что мы обеспечим долгосрочную стабильность и финансовое здоровье компании», — добавил ее глава.

Компания во вторник подала прошение в суд штата Делавэр в соответствии с 11-й статьей американского кодекса о банкротстве, которая защищает активы неплатежеспособной фирмы от притязаний кредиторов на период реорганизации. Gibson Brands договорилась с несколькими крупными инвестиционными фондами, являющимися держателями ее облигаций на сумму в $500 млн, об их обмене на акции компании. План ликвидации этого долга должен одобрить судья. Против этого плана и с требованием о ликвидации компании могут выступить кредиторы, которые не участвуют в соглашении.

USA Today приводит мнение бизнес-аналитика Джоша Фридмена о том, что заключение договоренности с кредиторами, по которому они соглашаются вложить дополнительные средства и разделить контроль над фирмой, став ее акционерами, является хорошим признаком для будущего компании.

«Для людей, которые волнуются, сохранятся ли гитары Gibson, это хороший знак», — сказал аналитик. Для сокращения долга Gibson Brands планирует также продать здание фабрики в городе Мемфис (штат Теннесси) и перенести производство в другое помещение в том же городе.

История компании

Компания Gibson Brands, которая ранее носила название Gibson Guitar Corporation, была основана в 1902 году. В середине 1980-х годов она оказалась на грани банкротства, в 1986 году ее приобрел Генри Юшкевич, который спас ее от закрытия.

В последние годы Юшкевич проводил политику бизнес-экспансии, в результате которой доходы компании выросли с $300 млн в 2010 году до $2,1 млрд в 2015 году, при этом объемы продаж электрогитар составили $122 млн в прошлом году. Gibson Brands приобретала компании по производству наушников, аудиодинамиков и вертушек для диджеев. По оценке USA Today, стратегия наступательной экспансии оказалась для компании неудачной, газета не исключает, что глава компании покинет свой пост.

 Рошаль рассказал, почему развелся с женой после тридцати лет брака
Ядерный взрыв на Урале - почему жителям города не говорили правду
Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
Жуков решил уйти с поста главы Олимпийского комитета России
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
По всему миру стартовала «Кампания солидарности с Одессой»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь