Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Источник: AFP 2018

При этом компания обещает продолжить производство одноименных гитар после окончания реструктуризации. Она планирует избавиться от ряда убыточных непрофильных активов и сосредоточиться на производстве музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры.

«В последние 12 месяцев мы значительно продвинулись в проведении реструктуризации операций», — говорится в заявлении главы Gibson Генри Юшкевича. «Мы считаем, что мы обеспечим долгосрочную стабильность и финансовое здоровье компании», — добавил ее глава.

Компания во вторник подала прошение в суд штата Делавэр в соответствии с 11-й статьей американского кодекса о банкротстве, которая защищает активы неплатежеспособной фирмы от притязаний кредиторов на период реорганизации. Gibson Brands договорилась с несколькими крупными инвестиционными фондами, являющимися держателями ее облигаций на сумму в $500 млн, об их обмене на акции компании. План ликвидации этого долга должен одобрить судья. Против этого плана и с требованием о ликвидации компании могут выступить кредиторы, которые не участвуют в соглашении.

USA Today приводит мнение бизнес-аналитика Джоша Фридмена о том, что заключение договоренности с кредиторами, по которому они соглашаются вложить дополнительные средства и разделить контроль над фирмой, став ее акционерами, является хорошим признаком для будущего компании.

«Для людей, которые волнуются, сохранятся ли гитары Gibson, это хороший знак», — сказал аналитик. Для сокращения долга Gibson Brands планирует также продать здание фабрики в городе Мемфис (штат Теннесси) и перенести производство в другое помещение в том же городе.

История компании

Компания Gibson Brands, которая ранее носила название Gibson Guitar Corporation, была основана в 1902 году. В середине 1980-х годов она оказалась на грани банкротства, в 1986 году ее приобрел Генри Юшкевич, который спас ее от закрытия.